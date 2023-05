Die Gewinner stehen fest

Die NÖN verloste 5x2-Tickets für eine Vorstellung des Zirkus Althoff, der gerade in St. Veit neben dem Billa-Markt gastiert. Donnerstagmittag fand im NÖN-Newsroom in St. Pölten die Ziehung statt.

Die Gewinner sind Edna Gober aus St. Aegyd am Neuwalde, Doris Huber aus Hainfeld, Romana Hohenwarter aus Hohenberg, Susanna Hasler aus St. Veit und Sissy Sulzer aus Eschenau. Die Tickets liegen an der Zirkuskassa bereit. Die Gewinner werden gebeten, sich mit Ausweis an der Zirkus-Kassa zur Ticketübergabe einzufinden. Das NÖN-Team wünscht den Gewinnern viel Vergnügen bei der Vorstellung.

Die Vorstellungen sind ab 12. Mai täglich um 16 Uhr, sonntags nur um 11 Uhr. Freitags ist Familientag: Hier zahlen Erwachsene nur den Kinderpreis. Achtung: Von 16. bis 18. Mai ist spielfrei.



