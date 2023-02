Lilienfelder Abt: Fasten als „Eine Zeit der geistlichen Freude“

Bei den Christen dauert die Fasten- oder Passionszeit von Aschermittwoch bis Ostern. In dieser Zeit soll sich der Mensch durch Enthaltsamkeit neu besinnen, Buße tun und die Nähe zu Gott suchen.

Abt Pius Maurer vom Zisterzienserstift Lilienfeld sieht sich selbst nicht als Experte für die Fragen des Fastens und des Verzichts, beschäftigt sich aber im christlichen Sinn mit dem Fasten. Er beruft sich dabei auf die Regel des heiligen Benedikt, in der die Fastenzeit als eine Zeit der geistlichen Freude beschrieben wird. Die Vorbereitung auf Ostern, das Fest der Auferstehung soll ein Gefühl von innerer Freiheit und Stärke vermitteln.

„Jugendliche sind oft leichter zu begeistern für Ideale und gute Werte als Erwachsene, die oft in gewohnten Bahnen festsitzen.“ pius maurer Abt des Stiftes Lilienfeld

Abt Pius: „Die Fastenzeit geht bei uns mit dem Frühling einher. Die Pflanzen beginnen mit neuer Kraft zu wachsen und zu blühen. Das passt sehr gut zum Menschen, der fastet. Dadurch schöpft der Mensch neue mentale Kraft. Ich finde daher, dass auch viel Bewegung in der Natur gut zur Fastenzeit passt.“

Ein Ratschlag, so Abt Pius, besteht auch darin, sich einen Vorsatz zu machen, der leicht einzuhalten ist, also nicht zu schwer ist. Auf die Frage, ob man die Jugend für Fasten und Verzicht interessieren könne, ist Abt Pius überzeugt: „Jugendliche sind oft leichter zu begeistern für Ideale und gute Werte als Erwachsene, die oft in gewohnten Bahnen festsitzen. Es ist jedoch wichtig, auch beim Fasten auf das rechte Maß zu achten.“

Im Stift Lilienfeld bereitet man sich gut auf die Fastenzeit vor, sowohl liturgisch als auch auf das Fasten im Speisenplan. Abt Pius Maurer: „Die heiligen Messen, besonders an Sonntagen, enthalten sinnvolle Impulse für die Fastenzeit. Die Kreuzwegandachten laden ein, mit Blick auf das Kreuz auch das eigene Kreuz, das doch jeder Mensch irgendwie zu tragen hat, besser anzunehmen“.

Ganz besonderes Augenmerk lenkt der Abt auf die Andacht am Karfreitag am „fast ganz fertigen“ Kalvarienberg nahe des Landesklinikums Lilienfeld. „Zum Essen“, verrät Abt Pius, „gibt es traditionell am Aschermittwoch Linsen mit Knödel, am Karfreitag eine Weinsuppe, die an den Essig erinnern soll, der Jesus am Kreuz gereicht worden ist. Und am Karsamstag Fisch.“

Fisch ist natürlich auch in der Stiftstaverne ein großes Thema. Am ersten Fastensonntag wird zum Heringsschmaus geladen. Eine Voranmeldung ist ratsam.

