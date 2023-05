Hainfelder Unternehmen lud zum Mitmachen ein

Mit rund 500 Mitarbeitern zählt die Unternehmensgruppe Zöchling zu einem der größten Betriebe im Bezirk. Neben dem zentralen Standort in Hainfeld gehören Steinbrüche, Kiesgruben und Deponien in NÖ und im Burgenland zur Firmengruppe.

„So viel Unternehmen“ lautete das Motto am Samstag. Denn nach längerer Pause war am Firmenareal wieder „Zöchling erleben“ angesagt. Neben den vielen Infoständen und Fahrzeugen, die es zu besichtigen gab, durften Groß & Klein auch zahlreiche Geräte und Baumaschinen ausprobieren sowie an verschiedenen Wettbewerben teilnehmen.

Wer sich immer schon als Mechaniker betätigen wollte, für den gab es einen „Lampenaustausch Wettbewerb“ im Autohaus Vorreither und am Waschpark fand ein „Spritzpistolen Bewerb“ statt.

Aktives Mitmachen war aber auch beim Hoch & Tiefbau ein Thema. Baggerfahren war nicht nur bei den Kindern gefragt, auch manch älterer Besucher versuchte sich im Bedienen der Baugeräte. Für die jungen Besucher standen neben anderen Highlights aber auch eine Hüpfburg und ein GoCart- & JummyCar-Parcours bereit. Interessante Führungen wurde den hunderten Schaulustigen auch in der neuen Anlage in Bernau geboten sowie im Gut Landsthal und erstmals auch im Steinbruch Ramsau.

