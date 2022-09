Top-Büro in Hainfeld ist fertig

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Wer an der B 18 durch Hainfeld fährt, dem sticht es ins Auge: das neue, topmoderne Bürogebäude des Transport- und Bauunternehmens Zöchling. Jetzt ist der Bau vollendet, die Mitarbeiter haben ihre Arbeitsräume bezogen, der Betrieb hat wieder seinen gewohnten Lauf.

Bei einem geschätzten Bauvolumen von knapp neun Millionen Euro wurde damit kräftig in die Region investiert. „Ziel war es, bei der Errichtung vor allem regionale Firmen und Partner einzubinden“, betont Unternehmer Johann Zöchling. Mit über 2.000 Quadratmetern Nutzfläche bietet die neue Zentrale mit ihren Büros, Besprechungs- und Seminarräumen nach Fertigstellung ausreichend Platz für rund 70 Mitarbeiter am neuen Standort.

„Die letzten Jahre waren für uns als Firmengruppe von starkem Wachstum geprägt und wir haben uns zu einem sehr vielfältigen Unternehmen entwickelt. Mit dem Bau unserer neuen Unternehmenszentrale wurde nicht nur genügend Platz für unsere Mitarbeiter geschaffen, sondern auch der Grundstein für eine moderne Infrastruktur gelegt“, findet Geschäftsführer Stefan Bader.

Einer der größten Arbeitgeber der Region

Junior-Chef Johannes Zöchling sieht den Fokus für weitere Investitionen vor allem im Umweltschutz: „Unsere Arbeit hat sich bereits in den letzten Jahren stark auf die Wiederaufbereitung, die Kreislaufwirtschaft und den Aufbau umweltschonender Anlagen konzentriert. Diesen Weg werden wir auch in Zukunft weiter entwickeln, um mit und durch unsere Anlagen Rohstoffe einzusparen bzw. wieder zu verwerten.“

Regionale Firmen haben das Firmengebäude, das im Innenbereich durch viel Holz besticht, errichtet. Foto: Foto Hans Zöchling GmBH

Albert Pitterle ist als Hainfelder Bürgermeister stolz auf „seine“ Wirtschaft in der Region Gölsental: „In Hainfeld schaffen über 200 Betriebe mehr als 2.000 Arbeitsplätze. Das sorgt nicht nur für solide Gemeindefinanzen, sondern ermöglicht uns als Gemeinde, auch in die Infrastruktur zu investieren.“ Mit der Zöchling- Gruppe, einem der größten Arbeitgeber in der Region, besteht seitens der Stadtgemeinde Hainfeld eine langjährige Zusammenarbeit, die von großer Wertschätzung und von großem Vertrauen geprägt ist.

Die Firma Zöchling wurde ursprünglich als Transportunternehmen gegründet. Mittlerweile zählen zur Zöchling Firmengruppe zudem der Hoch- & Tiefbau, die Abfallverwertung und Metalltechnik, die WSA („Waste Service Austria GmbH“), die Primaras Handels GmbH, die Albrechtsberger Maschinen- & Personalbereitstellung, das „Gut Landsthal“ mit seiner Bio-Landwirtschaft und angeschlossenem „Wiazhaus“ sowie das Autohaus Vorreither. Die Zöchling-Gruppe beschäftigt an ihren Standorten über 500 Mitarbeiter und wächst gesund weiter.

