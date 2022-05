Projekt-Chor wird für Lilienfelder Bezirksfest aus der Taufe gehoben

Werbung

Wer in einem Chor singt oder das schon immer ausprobieren wollte, der ist beim Projekt-Bezirkschor Lilienfeld gut aufgehoben. Dieser wird eigens für das große Fest im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Niederösterreich“ am 25. Juni in Lilienfeld gegründet.

In drei gemeinsamen Proben unter der Leitung von Agnes Schaffhauser vom Chor St. Veit soll der Auftritt vorbereitet werden. „Wir singen hauptsächlich niederösterreichische Volkslieder und leichte, lustige Literatur“, informiert Agnes Schaffhauser.

Während die drei Termine für die Proben (siehe ganz unten) schon fixiert sind, ist der Schauplatz für die Vorbereitungen noch offen. „Der Probenort – voraussichtlich in St. Veit oder Lilienfeld – ist von der Größe des Projektchors abhängig und wird Ende Mai bekannt gegeben“, schildert die Chorleiterin. Sie rechnet mit etwa 50 Sängern.

„Es geht darum, ein Zeichen für das gemeinsame Singen zu setzen, das in den letzten beiden Jahren so schwierig war, sich im Bezirk zu vernetzen und die Möglichkeit für ein kurzes chöreübergreifendes Projekt zu schaffen“, betont Agnes Schaffhauser. Die Freude am gemeinsamen Musizieren in größerer Runde stehe im Vordergrund – mehr als das musikalische Endergebnis.

Bühne frei für die Feste

