Ein Motorradlenker ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Hohenberg (Bezirk Lilienfeld) verletzt worden. Der 27-Jährige war nach Polizeiangaben auf der B21 in Richtung Ochsattel unterwegs gewesen und in einer scharfen Rechtskurve aufgrund zu hoher Geschwindigkeit gestürzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber "Martin 3" in das Landesklinikum Baden geflogen.