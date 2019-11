513 Einwohner waren es 2018, aktuell ist die Zahl auf 527 gestiegen. Mit den Nebenwohnsitzern liegt Annaberg bei 1.014 Personen. „Das ist ein positiver Trend“, sagt Bürgermeisterin Petra Zeh. Sechs Geburten standen heuer bislang zu Buche. „Wir haben 14 Kinder in der Schule, 18 in der Kinderbetreuungsstätte und 15 Kinder, die in den Kindergarten nachkommen“, blickt sie optimistisch in die Zukunft.

Bei einem Stammtisch informierte die Bürgermeisterin auch über weitere Geschehnisse in der Gemeinde. So gibt es Fortschritte bei Gesprächen mit Grundbesitzern wegen der Errichtung einer Mountainbike-Strecke. „Mit ein paar sind wir uns bezüglich Freigabe bereits einig“, berichtet sie über das wichtige touristische Angebot. Ebenfalls in Planung ist eine neue Löschwasserversorgung für den Ort Annaberg. Der Hochbehälter erhält an der B 20 einen Anschluss für die Feuerwehr, damit im Bedarfsfall rasch reagiert werden kann.

Nach der Sanierung der Schulmauer folgt 2020 die Gestaltung des Schulgartens in Kooperation mit einem LEADER-Projekt des Naturparks Ötscher-Tormäuer und der Initiative „Natur im Garten“. Abgeschlossen sind indes Straßenasphaltierungen und Brücken-Instandhaltungen. Stattgefunden hat das Treffen mit Petra Zeh im neuen Gebäude, das als Klassenzimmer im Freien für die Naturparkvolksschule, die Kinderbetreuungsstätte (KITA) und die Besucher des Naturlehrpfades dient. Ebenso wird es als Pavillon bei Veranstaltungen genutzt.