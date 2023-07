Kleinzeller Bergradrennen müssen nächstes Jahr wohl aussetzen

Das ARBÖ Kollar Cycling Team veranstaltet mittlerweile schon seit vielen Jahren das Bergradrennen auf der Ebenwaldhöhe. „Die Veranstaltung ist für uns immer eine tolle Sache, vor allem auch touristisch belebt es die Gemeinde, da viele Radfahrer schon früher anreisen und so für erhebliche Umwegrentablität sorgen“, erklärt Bürgermeister Reinhard Hagen.

Nächstes Jahr wird man aber wohl auf die Rennen in Kleinzell verzichten müssen. Organisator Karl Birkner nennt hierfür mehrer Gründe: „Zum einen hat der Musikverein im nächsten Jahr ein eigenes Jubiläum und kann uns hier nicht unterstützen und zum anderen ist so eine Veranstaltung auch immer mit hohen Kosten verbunden.“ Veranstalter Herbert Koller wolle sich zursätzlich zurückziehen, weswegen die Rennen im nächsten nicht stattfinden werden. Man hat hier aber die Hoffnung nicht aufgegeben, dass diese in zwei Jahren wieder zurückkehren können. Laut Karl Birkner sei es aber noch zu früh, um genaue Details zu nennen, da man sich in zwei Jahren organisatorisch wohl neu aufstellen muss. Birkner selbst will allerdings bei dem Projekt bleiben.

Vor der Pause im nächsten Jahr bedankte man sich seitens der Gemeinde aber nochmals bei den Organisatoren. „Für die lange Zusammenarbeit haben wir uns beim letzten Rennen Mitte Juni bei den Veranstaltern von Seiten der Gemeinde auch für die tollen Events in den letzten Jahren bedankt, welche wirklich eine Bereicherung für Kleinzell waren“, sagt Hagen. Auch heuer war der „Ebenwalder Koller Bergpreis“ mit einer Streckenlänge von 6 Kilometern und 530 Höhenmetern ein voller Erfolg. Über hundert Starter wurden bei den Rennen in fünf Kategorien angelockt. Vor allem, dass die Rennen wieder als Masters-Landesmeisterschaften im Bergfahren gewertet wurden, machte Kleinzell zum Hotspot für Radfahrer. Profitiert davon haben auch etliche Ortsvereine, wie zum Beispiel der Musikverein, welcher mit einem „Dämmerschoppen“ für Stimmung im Zielgelände sorgte.