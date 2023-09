LEADER-Region präsentierte neues Strategiepapier

Die LEADER-Region Mostviertel-Mitte hat bei ihrer letzten Vorstandssitzung wichtige Schritte zur Umsetzung der neuen lokalen Entwicklungsstrategie gesetzt. In diesem mit breiter regionaler Beteiligung erarbeiteten Strategiepapier stehen die Themenfelder „Lebendige Dörfer“, „Kreislaufwirtschaft“ und „Jugend“ im Fokus.

Neben notwendigen organisatorischen Neuerungen lag der Schwerpunkt der Diskussion auf inhaltlichen Weichenstellungen. „Eine der zentralen, zukunftsorientierten Entscheidungen ist die regionsweite Umsetzung einer Jugend-Befragung, mit dem Schwerpunkt Ausgleich zwischen digitaler Welt und Natur und Umwelt. Die LEADER-Region Mostviertel-Mitte möchte die Anliegen, Ideen und Bedürfnisse der jungen Generation besser verstehen und gemeinsam Maßnahmen zur Unterstützung der Jugend in der Region entwickeln“, schildert LEADER-Geschäftsführerin Petra Scholze-Simmel. Die Befragung soll dazu beitragen, eine solide Grundlage für zukünftige Projekte und Initiativen im Bereich der Jugendförderung zu schaffen.

Die digitale Präsenz der Region soll dabei verbessert und modernisiert werden. Basis dafür ist ein neues durchgängiges Design, das nun online umgesetzt und getestet wird. „Dadurch kann die Information über Projekte, Veranstaltungen und Entwicklungen in der Region benutzerfreundlicher und ansprechender präsentiert werden“, verrät Scholze-Simmel.

Die Vorbereitungen für die kommende Mitgliederversammlung der LEADER-Region im November standen ebenfalls auf der Agenda. Dieses wichtige jährliche Ereignis, bei dem Vertreter der 39 Mitgliedsgemeinden und Kooperationspartner aus der Kulturstadt St. Pölten sowie verschiedener regionaler Organisationen zusammenkommen, ist eine gern genutzte Gelegenheit für einen intensiven Austausch über aktuelle Projekte und Entwicklungen in der Region.

Genaueres zu „LEADER“

Unter dem Begriff LEADER werden drei unterschiedliche Felder zusammengefasst: Zum einen versteht man darunter eine Beteiligungsmethode zur Gestaltung ländlicher Regionen. Zum zweiten bezeichnet der Begriff lokal ansässige Organisationen und zum dritten ein Förderprogramm der EU, das von Bund und Ländern mitfinanziert wird.

LEADER versteht sich als Motor für Wandel und Fortschritt im ländlichen Raum und hat dabei stets die kulturellen Wurzeln im Blick. Die Menschen in den LEADER-Regionen sind dazu eingeladen, Projekte zu realisieren, die ihren Alltag und ihr Lebensumfeld verändern, verbessern und zukunftsfit machen.

In Österreich vereint LEADER 83 ausgewählte Regionen unter einem Dach, in Niederösterreich sind es 19 Regionen. Zur LEADER-Region Mostviertel-Mitte gehören die Kleinregionen Traisen-Gölsental, Pielachtal, Melktal, Hoch6 und GeMaPriMa sowie einige weitere nicht kleinregional-organisierte Gemeinden der Bezirke Lilienfeld, Scheibbs und Melk. In Summe hat die Region Mostviertel-Mitte 39 Mitgliedsgemeinden und knapp 81.000 Einwohner. Seit 2023 unterhält die Region eine Städtepartnerschaft mit der Kulturstadt St. Pölten.