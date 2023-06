Rohrbacher Gemeinderat tagte

13 Tagesordnungspunkte standen am Programm der Gemeinderatssitzung Anfang Juni. Im Mittelpunkt stand der Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2023. Dieser wurde notwendig, da zahlreiche Änderungen einzuarbeiten waren, unter anderen die Sanierung von zwei Gemeindewohnungen in der Höhe von rund 86.000 Euro, eine unerwartete Wasserleitungs- und Kanalsanierung in der Höhe von rund 110.000 Euro sowie der Ankauf eines neuen Kommunaltraktors mit Kosten von rund 42.000 Euro. Weiters wurde die Vergabe der Arbeiten für eine größere UV-Entkeimungsanlage für den Brunnen im Halbachtal und bei der Urtelquelle mit Kosten von 126.000 Euro vergeben.

Gemeinde tritt der ARGE Triesting-Gölsental bei

„Die Aufwendungen steigen im Nachtragsvoranschlag um rund 100.000 Euro, die Erträge um 166.000 Euro. Das Haushaltspotenzial ist auch weiterhin positiv“, erklärt dazu Bürgermeister Karl Bader.

Neue Übernahmetarife in der Wertstoffsammelstelle wurden ebenfalls in der Sitzung beschlossen. Diese treten ab 1. Juli in Kraft. Beschlossen haben die Gemeinderäte auch den Beitritt zur ARGE Triesting-Gölsental als Optimierungsmaßnahme.

Auch die Nachfolge der Amtsleitung wurde in der Gemeinderatssitzung geregelt: Wegen der anstehenden Pensionierung von Amtsleiter Michael Linnhart mit 1. November wurde einstimmig in der Sitzung beschlossen, dass Maria Brenn die Amtsleitung übernimmt. Die Verwaltungsbedienstete ist seit 2016 in der Gemeindeverwaltung tätig und macht derzeit eine Ausbildung im Verwaltungsmanagement an der Donau-Universität in Krems, die sie Mitte Oktober abschließen wird.