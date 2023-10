Rohrbacher Weltenbummlerin beendet abenteuerliche Reise. Vorläufig!

„Ich bin definitiv ruhiger und gelassener geworden“, sagt die Rohrbacherin Regina Hochecker nach ihrem zweijährigen Abenteuer. Im VW Bulli T3 „Edelweiss“, Baujahr 1988, bereiste sie mit ihrem Partner Thomas Hadinger, dessen Familie in Schwarzenbach/Pielach lebt, abseits des Massentourismus 13 Länder quer durch Europa bis nach Asien. „In Albanien sind wir drei Monate lang geblieben. Die Freundlichkeit und Offenheit der Menschen hat uns dort überrascht“, schwärmt die studierte Wirtschaftsprüferin, die ihren sicheren Job an den Nagel hängte und sich mit den Ersparnissen auf den Weg machte.

Rund 30.000 Kilometer reiste das Aussteiger-Paar. Exakt 24 Monate war der VW-Bus ihr Zuhause. Dabei waren Sehenswürdigkeiten nicht ihr vorrangiges Ziel, sondern das Kennenlernen von Menschen, Kulturen und sich selbst. „Der Weitwanderweg E4 in Bulgarien hat mich irrsinnig geprägt“, sagt Hochecker. 17 Tage ist sie die 260 Kilometer alleine marschiert und wurde dabei mit vielen Herausforderungen konfrontiert. „Seither haut mich nichts mehr so schnell um“, erzählt sie lachend, davon schon immer geträumt zu haben. Die Nächte im Freien waren nicht immer ganz angstbefreit. Doch insgesamt hat es keine größeren oder gar brenzliche Situationen gegeben.

Um die vielen Erlebnisse, die Faszination der unterschiedlichen Landschaften, das Bezwingen von Bergen und mitunter lebensverändernde Begegnungen gut verarbeiten zu können, zog sich das Abenteurer-Paar immer wieder an ruhige Plätze zurück. „Meine Erwartungen wurden in Georgien übertroffen, in der sich jede Stadt als extravagant präsentierte“, erzählt Hochecker. Thomas Hadinger ergänzt: „Wir sind durch Länder gereist, Albanien, Balkan, von denen wir ursprünglich nicht so ein gutes Bild hatten. Doch dort haben wir die freundlichsten und hilfsbereitesten Menschen angetroffen. Wir haben uns immer sicher gefühlt, es gab kein einziges negatives Erlebnis. Und: „Insgesamt sind wir resilienter geworden, was Probleme angeht“, berichten die zwei Weltreisenden.

Von der Welt der Berge zurück an den Schreibtisch

„Wir mögen die Alpen generell, aber die Schönheit und Unberührtheit des Kaukasus hat uns echt umgehauen“, schildert Regina Hochecker. Georgiens heiße Schwefelquellen im Winter und die bunte Blumenpracht und die Gletscher der hohen Berge lassen die Abenteurer davon träumen „eines nicht allzu fernen Tages“, dieses Land abermals aufzusuchen.

Das Schönste an der Reise war jedoch, „dass man sich aufeinander verlassen und diesen Traum leben konnte“, ist Regina Hochecker überzeugt, die im November in der Heimat einen Job im IT-Bereich beginnt. Denn die Ersparnisse der beiden sind vorerst aufgebraucht. Filmemacher Thomas Hadinger, dem schon während der Reise der VW Bulli als mobiles Produktionsstudio diente, will nun mit einer eigenen Produktionsfirma weiterarbeiten. Und gemeinsam beginnt das Paar schon für die nächste Reise zu sparen.

Eindrücke und Hintergründe von der abenteuerlichen Reise kann man auf Instagram @edelweiss.on.the.road und auf Facebook sehen.

Für zwei Jahre ließen Thomas Hadinger und Regina Hochecker ihr bisheriges Leben hinter sich und brachen zu einer abenteuerlichen Reise auf. Foto: edelweiss.on.the.road

Regina Hochecker und Thomas Hadinger wanderten entlang des Dzhangal im Südwesten Bulgariens. Der Berg zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Foto: edelweiss.o.the.road

Georgiens Schwefelquellen mitten in der Natur und im Winter beeindruckte die Abenteurer. Foto: edelweiss.o.the.road

"Ich bin ruhiger und gelassener geworden, mich haut nichts mehr so schnell um", ist Regina Hochecker nach dieser abenteuerlichen Reise überzeugt. Foto: edelweiss.on.the.road

Filmemacher Thomas Hadinger will nun nach seiner Heimkehr mit einer eigenen Produktionsfirma weiterarbeiten. Foto: edelweiss.on.the.road.

Um die vielen Erlebnisse, die Faszination der unterschiedlichen Landschaften, das Bezwingen von Bergen und mitunter lebensverändernde Begegnungen gut verarbeiten zu können, zog sich das Abenteurer-Paar immer wieder an ruhige Plätze zurück. Foto: edelweiss.on.the.road