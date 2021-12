Zusteller landete in Wiese

Vorläufiges Fahrtende hieß es für einen Zusteller am Donnerstag im Ortsteil Mitterbach in St. Aegyd. Der Lenker eines Paketdienstes verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser schleuderte über eine Garageneinfahrt in eine angrenzende Wiese. Die Jungbäuerin des daneben liegenden Anwesens hörte den Aufprall, leistete umgehend Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Diese brachte den Fahrer, der verletzt war und auch unter Schock stand, ins Krankenhaus.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Die St. Aegyder Floriani zogen sein Gefährt, das voll mit Paketen beladen war, aus der Wiese und stellten es gesichert ab. Durch den ungewollten Ausritt des Lieferantens kam glücklicherweise sonst niemand zu Schaden.