Die Feuerwehr Ramsau wurde am Samstag zu einem Kaminbrand alarmiert.

„Aus einem Kamin war deutlich ein Funkenflug sichtbar, auch Rauchgeruch konnte festgestellt werden“, berichtet FF-Mann Patrick Zöchling. Sechs Kameraden rüsteten sich mit Atemschutz aus, die in Folge aber zu keinem Einsatz kamen. Weiters wurde eine Löschleitung gelegt und die Räumlichkeiten wurden mittels Wärmebildkamera kontrolliert. „Hier konnte aber keine wesentliche Erwärmung festgestellt werden“, sagt Zöchling. Zeitgleich wurde eine Schiebeleiter in Stellung gebracht, um eine eventuelle Brandausbreitung am Dach durch Funkenflug entdecken zu können. Da auch hier keine Gefahr bestand, wurde noch das Eintreffen des Rauchfangkehrers abgewartet. Nach rund 90 Minuten konnte wieder eingerückt werden.

Gleich nach Eintreffen an der Einsatzstelle wurden die Florianis per Telefon über einen weiteren Einsatz, eine Türöffnung, informiert. Der Einsatzleiter entschied, dass das Löschfahrzeug und das Kommandofahrzeug den zweiten Einsatz anfahren. Die Aufgabe der Feuerwehr bestand in der Unterstützung der bereits anwesenden Polizei. Da die Schiebeleiter bei dem Kaminbrand im Einsatz war, wurde kurzerhand von einem hilfsbereiten Nachbar eine Leiter geholt und diese an einem Fenster angeleitert. Nach rund 20min konnte auch hier wieder abgerückt werden.