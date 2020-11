Die Zahl der Corona-Infizierten steigt bundesweit immer stärker an. Seit Dienstag ist Österreich wieder im Lockdown: Der Handel bleibt zwar mit Auflagen geöffnet, jedoch müssen etwa Gasthäuser zusperren. Neu ist dieses Mal die Ausgangsbeschränkung zwischen 20 und 6 Uhr.

Die NÖN hat sich umgehört, wie die Bürgermeister im Bezirk in dieser Zeit den Kontakt mit ihren Bürgern halten und wie die Gemeindegeschäfte während des Lockdowns weitergeführt werden.

„Wir bieten auch wieder einen Einkaufsdienst an und die Gemeindemitarbeiter übernehmen ,Essen auf Rädern‘, damit die Freiwilligen nicht gefährdet werden.“St. Veits Bürgermeister Johann Gastegger

Der Bürgermeister der Bezirkshauptstadt Lilienfeld wird trotz Lockdown den Großteil der anfallenden Arbeit im Gemeindeamt erledigen. „Es gibt vieles, was nur dort zu erledigen ist. Dort habe ich alle Programme, die ich brauche“, sagt der Ortschef. Allerdings gebe es nur Einzel-Einlass. Das Gemeindeamt ist zu, man muss anläuten und wird dann angemeldet.

Labenbacher bleibt auch jetzt mit seinen Bürgern in Kontakt: „Auch die Sprechstunden halte ich sehr flexibel nach telefonischer Vereinbarung. Wir sitzen im Sitzungssaal mit großem Abstand und bei guter Lüftung.“ Mit der Ausgangsbeschränkung hat der Bürgermeister kein Problem und „wird sie einhalten“, kontrollieren wird er jedoch nicht, denn: „Das ist Aufgabe der Polizei.“

privat Hainfelds Bürgermeister Albert Pitterle (Bild links) erledigt viel im Homeoffice, St. Veits Bürgermeister Johann Gastegger (Bild rechts) arbeitet auch in Corona-Zeiten in der Amtsstube.

„Schon in der Vorwoche wurde das Gemeindeamt für den Parteienverkehr geschlossen“, berichtet Bürgermeister Albert Pitterle aus Hainfeld.

Nach telefonischer Voranmeldung wird aber geöffnet und auch die Sprechstunde hält er ab. „Wir sitzen nach Vereinbarung zu zweit zusammen, natürlich unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes“, so der Bürgermeister.

Im Gemeindeamt herrscht derzeit Schichtbetrieb. Die acht Mitarbeiter in der Verwaltung sind zeitversetzt im Einsatz. Und auch die Gemeindearbeiter sind in zwei Partien getrennt. „Schließlich wird es auch heuer schneien und dann sollte zumindest einer der beiden Mannschaften nicht in Quarantäne sein“, erklärt Pitterle.

Er erledigt viele seiner Aufgaben im Homeoffice, und das bereits seit Jahren. „Meistens checke ich morgens meine Mails auf dem Handy oder Tablet“, sagt Pitterle, so sei vieles, wenn er ins Büro kommt, schon erledigt. Die Ausgangsbeschränkungen findet er „nicht tragisch“, da ja alle Lokale zu sind. Rausgehen zum Sporteln sei erlaubt.

Auch am Gemeindeamt in St. Veit wird in Schichten gearbeitet, sowohl die Angestellten, also auch die Arbeiter. Zum Teil sind sie auch im Homeoffice.

„Wir bieten auch wieder einen Einkaufsdienst an und die Gemeindemitarbeiter übernehmen ,Essen auf Rädern‘, damit die Freiwilligen nicht gefährdet werden“, erklärt Bürgermeister Johann Gastegger, der zwar weiterhin seine Sprechstunden abhält.

NOEN St. Veits Bürgermeister Johann Gastegger arbeitet auch in Corona-Zeiten in der Amtsstube.

Allerdings sei der Andrang gering, die meisten Angelegenheiten werden mittlerweile telefonisch geregelt. Der persönliche Kontakt zur Bevölkerung habe natürlich schon abgenommen, bedingt auch durch den Wegfall der zahlreichen Veranstaltungen. Das muss nach Corona wieder intensiviert werden: „Neben der Wirtschaft leidet vor allem das Vereinswesen schon sehr unter der jetzigen Situation.“

Ramsaus Bürgermeisterin Gertraud Steinacher, negativ getestet, aber derzeit selbst in Quarantäne, wird demnächst ihre Agenden wieder im Gemeindeamt erledigen. „Zwischenzeitlich habe ich mir die Arbeit mit nach Hause genommen“, berichtet die Bürgermeisterin.

Die 2,5 Mitarbeiter werden auch weiterhin im Gemeindeamt Dienst versehen. In den Räumlichkeiten gebe es ausreichend Platz. „Die Arbeiter draußen können ebenfalls ausreichend Abstand halten“, erklärt Steinacher. Auch bei ihr hält sich die Nachfrage nach der Bürgermeistersprechstunde in Grenzen, denn viele Anfragen können telefonisch erledigt werden.

Geschlossen ist derzeit das Gemeindeamt in Rohrbach. „Wir hatten einen positiven Fall“, berichtet Bürgermeister Karl Bader. Zwei Mitarbeiter ohne Quarantäne-Bescheid seien jedoch im Dienst. Wenn der Vollbetrieb wieder aufgenommen werden kann, werden die Mitarbeiter aufgeteilt. Auch Bader ist überzeugt, dass sich die Bürger an die Ausgangssperre halten werden. Bei Essen auf Rädern wird wieder ein ansässiger Wirt einspringen, denn „viele unserer Ehrenamtlichen sind schon älter und damit Risikogruppe.“

„Annaberg kommt glimpflich davon“

In Annaberg will Bürgermeisterin Claudia Kubelka ähnlich handeln wie beim ersten Lockdown. Die Coronakrise begann mit Kubelkas Amtseintritt. Damals entschloss sie sich, regelmäßig Postwurfsendungen zu schicken, um mit den Bürgern in Kontakt zu bleiben und sie zu informieren. Auch die Sprechstunden hält Kubelka mit den vorgeschriebenen Maßnahmen ein.

„Allerdings wissen die Annaberger, dass sie mich jederzeit anrufen können. Es kommen nur wirklich dringende Fälle“, so Kubelka, die zum Teil auch im Homeoffice arbeitet. Mit dem Lockdown kommt Annaberg glimpflich davon, denn „der November ist ein ruhiger Monat vor uns. Wir hoffen auf eine gute Wintersaison“.