Spatenstich für Projekt „Junges Wohnen“ in Lilienfeld erfolgt

Im Beisein von Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erfolgte nach dem Modell „Junges Wohnen“ der feierliche Startschuss für den Bau von zwölf Wohnungen in der Jungherrntalstraße 8.

„Mit der blau-gelben Wohnbaustrategie verfolgen wir ein klares Ziel: Wohnen muss für unsere Landsleute leistbar bleiben. Diese Wohnform ist für junge Menschen bis 35 aufgrund des geringen Eigenfinanzierungsbeitrages von maximal 4.000 Euro besonders attraktiv und wird auch immer stärker nachgefragt. Uns ist wichtig, dass es bei neuen Wohnbauprojekten auch dieses Angebot speziell für jüngere Menschen gibt“, betonte Eichtinger in seiner Festrede.

„Wohnen ist zentraler Bestandteil des Lebens“

Im Juli 2021 erhielt das Projekt grünes Licht für die Umsetzung, jetzt beginnen die Arbeiten.

Das Bauvorhaben umfasst eine Gesamtwohnnutzfläche von 659,08 Quadratmeter. Jeder Wohnung ist zumindest ein Pkw-Abstellplatz zugeordnet. Die Wohnhausanlage wird in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung gemäß Vorgaben der NÖ Wohnbauförderung durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro.

„Wohnen ist zentraler Bestandteil des Lebens, er soll aber nicht der am meisten belastende sein, gerade jetzt in schwierigen Zeiten wie diesen“, betont Vizebürgermeister Manuel Aichberger. Mit der Förderschiene „Junges Wohnen“ rücke das Land Niederösterreich die jungen Leute in den Fokus und unterstütze den Bau von Wohnungen speziell für ihre Bedürfnisse.

Mit diesem Angebot für die Zielgruppe der Jungen solle zudem der Abwanderungstendenz junger Menschen im Bezirk mit kleinen, günstigen Startwohnungen gezielt entgegengewirkt werden. Mit der Realisierung dieses Wohnbauprojektes werde auch ein zentrales Versprechen der ÖVP Stadt Lilienfeld aus dem Wahlprogramm umgesetzt, ergänzt Aichberger.

WET-Vorstand Michael Kloibmüller wies in seinen Grußworten darauf hin, dass es gerade auch im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht selbstverständlich sei, dass so viel gemeinnütziger Wohnbau errichtet werde wie in Niederösterreich. Ohne die Unterstützung des Landes NÖ sowie jener der Gemeinden wäre dies nicht möglich. In Lilienfeld funktioniere die Zusammenarbeit vorbildlich.

Bürgermeister Wolfgang Labenbacher dankte allen Beteiligten, die an der Realisierung des Wohnbauprojektes mitwirken, der WET, dem Land NÖ, den Vertretern des Architekturbüros und der Baugewerke. Weiters skizzierte er die Historie des geschichtsträchtigen Areals rund um die „Lolita“.

Für die zwölf Wohnungen gibt es neun Interessenten.

