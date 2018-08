Der 62. Landeswasserdienstleistungsbewerb wurde am Donnerstag in Ardagger-Markt im Bezirk Amstetten eröffnet.

Bei der Eröffnungsfeier am Bewerbsgelände begrüßte der Vizepräsident des Bundesfeuerwehrverbandes, Armin Blutsch nicht nur die Teilnehmer sondern auch die Amstettner Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer, den NÖ Militärkommandanten Brigadier Martin Jawurek, Nationalrat Andreas Hanger, Bürgermeister Johannes Pressl, Amstettens Bezirkskommandanten Rudolf Katzengruber, Bezirkskommandant Stellvertreter Josef Fuchsberger und den Bewerbsleiter Brandrat Josef Angelmayer. Danach begann der 45. Bewerb um das Wasserdienstleistungsabzeichen in Gold.

Noch bis zum 26. August läuft die mehrtägige Veranstaltung, die auch mit einem bunten Rahmenprogramm glänzt. Am Freitag sorgt DJ Rob.P. ab 22 Uhr für Unterhaltung, am Samstag spielen die Mostlandstürmer (ab 21 Uhr) auf. Am Sonntag findet der Frühschoppen mit der Musikkapelle Stephanshart statt.