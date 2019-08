Mit Stange und Ruder geht es zur Sache.

Am Oberen Ortsteich in Ottenschlag stellen die Feuerwehrmitglieder bei den 63. Niederösterreichischen Landeswasserdienstleistungsbewerben ihr Können unter Beweis. Am Samstag startet der Bewerb bereits um 6 Uhr. Am Sonntag wird es nach der Feldmesse und Einmarsch um 10.30 Uhr die Siegerverkündung geben.