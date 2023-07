Das Digitalabo der NÖN

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die NÖN erlebt einen enormen Wachstumsschub. Zu den 394.000 Leserinnen und Lesern der Print-Ausgabe sind mittlerweile über 1,2 Millionen monatliche Leserinnen und Leser unserer Online-Inhalte gekommen. Wir können also mit gutem Recht sagen, dass unsere redaktionellen Inhalte heute mehr Menschen denn je erreichen. Über dieses steigende Vertrauen in die Qualität unserer Berichterstattung freuen wir uns. Und wir danken Ihnen dafür von ganzem Herzen und versprechen, mit diesem Vertrauen auch in Zukunft sorgsam umzugehen.

An die 500 Journalistinnen und Journalisten sind Tag für Tag in allen Regionen im Einsatz und sorgen dafür, dass Sie stets aktuell, zuverlässig und seriös informiert sind. Wir bringen online seit März täglich mehr als 300 Artikel und Bildergalerien, fast alle davon in exklusiver NÖN-Qualität. Diese Inhalte waren bislang kostenlos – im Unterschied zur Printausgabe.

Das wird sich nun ändern. Ab sofort werden nicht mehr alle Online-Angebote gratis verfügbar sein. Nur mit dem NÖN-Digitalabo kann die volle Bandbreite und Vielfalt der NÖN-Berichterstattung online weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Als Gegenleistung bekommen Sie dafür die Garantie, dass wir jede Information nach bestem Wissen und Gewissen sorgsam prüfen, dass für uns Unabhängigkeit sowohl in der lokalen als auch in der überregionalen Berichterstattung ein hohes Gut ist und, dass wir stets unser Möglichstes tun werden, um Ihnen nicht nur einen Informationsvorsprung zu garantieren, sondern auch Orientierung in Ihrer Region und in Niederösterreich zu geben. Dafür, dass das gelingt, recherchieren unsere 500 Journalistinnen und Journalisten, fragen nach, gehen den Hintergründen nach, analysieren und hören zu. Sie tun das alles auf Basis einer verbrieften Blattlinie und eines traditionsreichen Redaktionsstatutes, das die Unabhängigkeit der Journalistinnen und Journalisten bei der NÖN vertraglich absichert. Das Digitalabo bietet Ihnen die volle Vielfalt, Exklusivität und Aktualität der Nachrichten aus den Regionen und dem Land. Auch die zusätzlich geschaffenen neuen Angebote wie der volle Zugriff auf sämtliche Artikel unseres Archivs, verschiedene regionale und überregionale Newsletter-Angebote und ePaper aus zwei Regionen Ihrer Wahl stehen Ihnen uneingeschränkt zur Verfügung. Um das neue Angebot kennenzulernen, können Sie das Digitalabo vier Wochen lang unverbindlich um nur einen Euro testen.

Zugleich versichern wir Ihnen aber: Nicht alle NÖN-Inhalte werden hinter einer Bezahl- oder Registrierschranke verschwinden. Eine gewisse Auswahl an Nachrichten, Bilderserien, Bewegtbild und Kommentaren aus Niederösterreich und Ihrer Region wird weiterhin kostenlos verfügbar sein. Denn die NÖN sieht sich auch in Zukunft als Nachrichten-Nahversorger für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher.

Egal, ob Sie Abonnentin/Abonnent oder Gratis-Leserin/Gratis-Leser sind: Wir bei der NÖN stehen für maximale Transparenz. Sie wollen wissen, wie wir zu dieser oder jener Einschätzung gekommen sind? Sie wollen wissen, warum wir über ein Thema groß berichten – über ein anderes aber nicht? Sie wollen wissen, wie wir die Einhaltung unserer journalistischen Standards prüfen oder wie redaktionelle Entscheidungsprozesse bei der NÖN ablaufen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns unter chefredaktion@noen.at. Wir werden auf jede Ihrer Fragen rasch und qualifiziert antworten. Denn wir machen Nachrichten nur aus einem Grund: Um Sie, liebe Leserinnen und liebe Leser, tagesaktuell, unabhängig und so wahrheitsgemäß wie möglich zu informieren.