Alle Infos zur Registrierung auf NÖN.at

Wozu brauche ich einen Mein NÖN.at-Account?

Der „Mein NÖN.at“- Account bietet dir zahlreiche Vorteile. Beispielsweise den Zugriff auf alle Artikel auf NÖN.at oder das Teilnehmen an unseren Umfragen. Alle Vorteile findest du unter dem Punkt „Welche Vorteile habe ich, wenn ich mich registriere?“ weiter unten.

Kostet die Registrierung etwas?

Nein, die Registrierung und Nutzung von Mein NÖN.at ist kostenlos.

Welche Vorteile habe ich, wenn ich mich registriere?

Mit dem „Mein NÖN.at“-Account genießt du noch mehr Funktionen und Inhalte auf NÖN.at:

Täglich aktuelle Inhalte aus deiner Region

Top-Stories aus ganz Niederösterreich

Teilnahme an Gewinnspielen

Teilnahme an Abstimmungen und Quizzes

Warum muss ich mich registrieren, um einen bestimmten Artikel lesen zu können?

Viele unserer Artikel auf NÖN.at sind ohne Registrierung zugänglich.

Zukünftig möchten wir einen noch größeren Schwerpunkt auf die Digitalberichterstattung legen. Eine Registrierung hilft uns dabei, besser zu verstehen, welche Themengebiete unsere Leserinnen und Leser besonders interessieren. So können wir unser Nachrichtenangebot stetig verbessern und möglichst relevante Inhalte für unsere Leserinnen und Leser bereitstellen.

Wo kann ich mich registrieren?

Du kannst dich hier registrieren.

Ich habe bereits ein Konto auf NÖN.at, muss ich für "Mein NÖN.at" ein neues anlegen?

Nein, du kannst dich wie gewohnt mit deinen bisherigen Daten anmelden.

Wie kann ich meine Daten im Profil ändern?

Du kannst deine Daten ganz einfach in deinem „Mein NÖN.at“-Bereich ändern.

Wie kann ich meinen Account löschen?

Persönliche Daten, die du in deinem Mein NÖN.at-Account selbst hinterlegst, kannst du dort selbst ändern und löschen oder den gesamten Account per E-Mail an datenschutz@noen.at löschen lassen.