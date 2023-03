RUNDE 17: Zistersdorf - Poysdorf: 0:4 (0:0)

Am 18. März traf Zistersdorf in der 17. Runde der 1. Klasse Nord zuhause auf Poysdorf. In der ersten Hälfte war Zistersdorf dem Gegner nach Toren noch ebenbürtig, es ging mit 0:0 in die Kabinen. In Spielhälfte zwei musste sich Zistersdorf Poysdorf aber geschlagen geben - das Spiel endete 0:4.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Zistersdorf - Poysdorf 0:4 (0:0)

Samstag, 18. März 2023, Zistersdorf, 120 Zuseher, SR Yasar Erkol

Tore:

0:1 Martin Urban (60.)

0:2 Martin Thiem (63.)

0:3 Martin Thiem (73.)

0:4 Martin Urban (75.)

Zistersdorf: J. Klimes, P. Stetzl (79. F. Rebel), P. Kaufmann, J. Gajdos, S. Probst (HZ. M. Krivanek), S. Gstaltner, M. Fuxa, P. Nemecek, L. Cerny, B. Schubtschik, M. Hörwein (75. S. Rieser); T. Weixelgartner, A. Wölfl, A. Kautz

Trainer: Johannes Hartmann

Poysdorf: M. Gladis, R. Schodl, C. Pavlis, P. Busch (55. P. Sustr), F. Schön, M. Urban, M. Thiem, M. Schweinberger, L. Nestler (77. J. Bernscherer), D. Leisser, R. Pacinda (83. M. Horvath); G. Gergelyi, F. Olf, P. Scherbl

Trainer: Thomas Eigner

Karten:

Gelb: Paul Kaufmann (30., Foul), Bastian Schubtschik (50., Kritik), Markus Hörwein (60., Kritik), Johannes Hartmann (81., Kritik), Lukas Cerny (82., Foul) bzw. Daniel Leisser (52., Foul), Patrik Sustr (82., Foul)

Rot: Florian Rebel (80., Tätl.) bzw. keine

