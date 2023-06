Deutsch-Wagram in Feierlaune

Am Montag war Deutsch-Wagram-Obmann Werner Matzinger mit den Aufräumarbeiten nach den 100-Jahr-Feierlichkeiten beschäftigt, es war auch die beste Zeit, Bilanz zu ziehen. Und diese fällt sehr zufriedenstellend aus: „Es hat alles funktioniert, es waren viele Besucher da und die Stimmung war super. Ein Danke geht an alle Freiwilligen, die das alles erst ermöglicht haben.“

Am Freitagabend heizte ein DJ ein, am Samstag gab es eine Hundvorführung, Trampolinspringen, Live-Musik und als Highlight das Legendenmatch gegen Strasshof. Matzinger, der selbst die Fußballschuhe anzog, freute sich vor allem über den Ehrenanstoß: Den führte der 89-jährige Viktor Jirku durch, das älteste Mitglied des Vereins. Er war auch im ÖFB als Funktionär aktiv und ist Ehrenmitglied des NÖFV. Das Ergebnis des Legendenmatches war Matzinger egal, wichtiger war, dass die vielen Zuschauer Spaß hatten - wie auch die Spieler am Feld.

Für die Gastgeber waren auch noch Alt-Bürgermeister Fritz Quirgst und die ehemaligen Spieler Robert Augenhofer, Edi Rauscher sen., Erich Hlubik oder Manfred Ewald dabei, bei Strasshof unter anderem Roman Hlinka, der Trainer der Kampfmannschaft. Durch die gemeinsamen Nachwuchsmannschaften sind die beiden Vereine vereint und befreundet. Nach dem Match fand der offizielle Festakt zum Jubiläum statt, am Sonntag gab es noch das Frühschoppen mit Live-Musik.