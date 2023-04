Ohne Trainer aufgestiegen

Werbung

Im Viertelfinale des Admiral NÖ Cups gab es im Duell zwischen Kronberg und Wolfsthal einen leichten Favoriten. Während sich Kronberg in der 1. Klasse Nord in akuter Abstiegsgefahr befindet, mischt Wolfsthal als Zweiter in der 1. Klasse Ost ganz vorne mit. Die Erwartungen wurden erfüllt, die Gäste dominierten über weite Strecken die Partie. Wolfsthal-Coach Franz Schuster brachte es auf den Punkt: „Das Ergebnis ist knapp, aber wir waren 90 Minuten klar überlegen.“

Luigi Iacona mit dem Goldtor

Schon nach einer Viertelstunde gingen die Gäste in Führung, Luigi Iacona drückte eine Hereingabe von der rechten Seite trocken über die Linie. Viel Nennenswertes passierte in den ersten 45 Minuten sonst nicht. Nach der Pause hätte Wolfsthal erhöhen können, unter anderem hatte Josip Djoja mit einem Stangenschuss Pech. In der 70. Minute kam Kronberg zur Topchance aufs 1:1, die Stange und Goalie Erik Mraz verhinderten aber den Ausgleich. Unmittelbar danach vergab Djoja eine weitere Chance aufs 2:0. Die Heimischen reklamierten aber noch Elfer nach einem vermeintlichen Handspiel im Strafraum.

Der Trainer der Gastgeber, Georg Luba, erkannte wieder das bekannte Problem: „Wir sind offensiv leider zu harmlos, uns fehlt aber auch einbissl Glück.“

Der Gäste-Trainer konnte nach Abpfiff zufrieden sein, er sah einen „sehr guten Auftritt“ seiner Mannschaft. Jedoch durfte er diesen nicht in der Coachingzone sehen, da er im letzten Ligaspiel eine Rote Karte sah und gesperrt war. Er machte es sich bei den Zuschauern bequem. Da auch der Co-Trainer nicht da war, stellte sich die Mannschaft selber auf die Partie ein. „Es geht auch ohne Trainer“, lachte Schuster. Nun hofft er im Halbfinale auf ein Heimspiel.