Große Spiele an beiden Enden der Tabelle

Die Gefühlslagen können kaum unterschiedlicher sein, Auers-thal und Zistersdorf trennt derzeit sehr viel, beim Blick auf die Tabelle sogar alles: Auersthal hat überraschend Platz eins übernommen, in Zistersdorf hängt die Rote Laterne. Die Platzierungen sind aber für beide Teams nicht neu: In der Vorsaison wurde Auersthal in der 2. Klasse Marchfeld Meister und Zistersdorf musste lange um den Klassenerhalt kämpfen.

ATSV Auersthal: Das Hoch des Teams von Manfred Schimpl hält an, wie man verliert, wissen die Spieler gar nicht mehr. Der Aufstieg wurde in der letzen Saison mit 17 Siegen und fünf Unentschieden geschafft, die letzte Pleite gab es am 12. Juni 2022 beim 2:4 in Angern. Es folgte eine lange Serie ohne Niederlage, die auch in der ersten Klasse nicht abzureißen scheint. Dass man nach dem 2:0-Sieg in Kronberg sogar die Tabellenführung übernahm, kommentierte Schimpl trocken: „Das ist schön und witzig für die Spieler, aber mich interessiert das wenig, es ist ja eine Momentaufnahme.“

Am Freitagabend kommt es zum Heimspiel gegen Deutsch-Wagram, das als Topfavorit in die Saison ging. Beide Teams stehen bei zehn Punkten, die Schimpl-Truppe liegt aber aufgrund der Tordifferenz vor der Mannschaft von Coach Philip Haubner und Starspieler Benjamin Sulimani. „Die Ausgangslage ist Weltklasse: Beide Teams sind vorne, es ist ein Flutlichtspiel und es kommen sicher viele Leute, wir freuen uns schon total darauf“, kann es Schimpl stellvertretend für den ganzen Verein kaum erwarten. Die Tatsache, dass man in den ersten vier Runden zehn Punkte holte, würde für viel Gelassenheit sorgen, denn man muss nicht unbedingt punkten, „aber wir wollen und können“.

Info: Dass Auersthal in der Tabelle des NÖFV nicht als Erster geführt wird, liegt daran, dass Punkte gegen ein ebenfalls punktegleiches Team berücksichtigt werden, diese trifft auf Hausbrunn und Eckartsau zu.

Auf Zistersdorf-Trainer Johannes Hartmann wartet das Kellerduell mit Kronberg. Foto: NÖN, Heinz Schöfmann

SV Zistersdorf: Vier Runden, vier Pleiten – so lautet die bittere Bilanz der Mannschaft von Johannes Hartmann. Aber neu ist die Situation nicht, schon in der Vorsaison konnte man sich erst kurz vor Saisonende retten. Am Samstag stieg das erste Kellerduell, bei den bis dahin sieglosen Großkrutern gab es aber nichts zu holen. Auch, weil man einen taktischen Fehler machte, gab Hartmann zu: „Ich habe mit drei Stürmer begonnen, aber das ist voll in die Hose gegangen, ich habe es in der Pause korrigiert.“ Sein Plan, so offensiv mehr Druck aufzubauen, misslang, der Gegner ging 2:0 in Führung. Erst nach der Rückkehr zum gewohnten System wurde „Zist“ besser, stellte auf 2:2, kassierte dann aber doch das Verlusttor. Das Spiel erneut zu drehen, sei ausgeschlossen gewesen, sagte der Coach: „Nach dem 2:3 war es, als hätte man auf einen Schalter gedrückt, da war alles aus. Auch weil von den Führungsspielern nichts mehr gekommen ist.“

Am Samstag geht es gegen den Vorletzten Kronberg. Punkten ist Pflicht, denn danach geht es gegen Deutsch-Wagram und Poysdorf. Ob er sich wieder etwas einfallen lässt und die Mannschaft umstellt? „Kann sein. Aber vielleicht bleibt alles gleich, denn meine Überlegungen haben ja keinen Erfolg gebracht. Wie beim Songcontest: viel Kreativität, keine Punkte.“