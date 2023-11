Auch der „Vize“ ist sehr stolz

Deutsch-Wagram ging nicht zuletzt wegen des Transfers von Benjamin Sulimani als klarer Titelfavorit in die Saison, so mancher gegnerische Trainer glaubte an einen Durchmarsch. So kam es aber nicht, die Mannschaft von Philip Haubner schob sich erst in der letzten Runde vor Auersthal und krönte sich zum Vize-Herbstmeister, drei Punkte hinter Eckartsau. Damit ist der Trainer aber mehr als zufrieden: „Wir haben 32 Punkte geholt, das ist sehr stark, welcher Zweite hat sonst so viele Punkte? Ich bin sehr stolz auf meine Spieler.“

Ein Blick in die Vergangenheit gibt Haubner Recht: March- egg war in der Vorsaison mit 32 Punkten sogar Herbstmeister, es wurde zudem eine Runde mehr gespielt. Neusiedl wurde davor mit 34 Zählern Herbstmeister, damals wurden sogar jeweils 15 Runden gespielt. Den Grund, wieso es nicht für Platz eins reichte, deutet Haubner nur an: „Es gibt Verbesserungspotenzial, das wir schon länger erkannt haben.“ Auf Nachfrage meinte er nur, dass man es intern besprechen wird, „aber ein Blick auf das Torverhältnis gibt Rückschlüsse.“ Deutsch-Wagram kassierte im Vergleich zu Eckartsau und Auersthal mehr Gegentore.

Im Winter wird analysiert

Obmann Werner Matzinger ist wie sein Trainer mit dem Herbst zufrieden, die Analyse folgt aber erst: „Wir müssen uns klar fragen: Was war gut und was weniger?“ Erst dann wird man auch über mögliche Kaderverstärkungen entscheiden.

Für die Rückrunde kündigen Haubner und Matzinger an, voll durchstarten zu wollen. Dann soll auch Sulimani endlich explodieren, wobei es Lob gibt, obwohl der Ex-Profi nur zweimal traf. „Er ist ein klasser Kerl und lässt nicht den Star raushängen. Er ist immer der Erste beim Training“, sagte Matzinger. Haubner lobte die mannschaftsdienliche Spielweise Sulimanis und die Tatsache, dass er anderen Spielern mehr Platz schafft – wie etwa Stephan Hlinka und Flamur Shala, die mit sieben bzw. fünf Toren beste Vereinsschützen sind.