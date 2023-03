Goalie Vogl glaubt noch an den Titel

Der erhoffte Sieg im direkten Duell blieb zwar aus, der Rückstand auf Tabellenführer Marchegg beträgt aber weiterhin fünf Punkte. Die Titelchancen sind für Deutsch-Wagram intakt, auch, weil man dem Sieg über weite Strecken der Partie näher war. Man hätte sie aber kurz vor Schluss auch noch verlieren können. Trainer Philip Haubner sieht es pragmatisch: „Wir hätten es auch bei einem Sieg nicht mehr in der eigenen Hand gehabt, deshalb ist unser Motto jetzt, einfach alle Spiele zu gewinnen. Dann sind wir sehr wahrscheinlich Meister.“ Er geht fix davon aus, dass auch Marchegg Punkte liegenlassen wird.

Nach der Pause spielte seine Mannschaft stark, lobte er, am Ende musste man sich aber bei Kapitän Mario Vogl bedanken. Der Schlussmann hielt zweimal den Punkt fest, vor allem beim Kopfball von Daniel Dubec zeigte er seine ganze Klasse. „Einen wie ihn im Tor zu haben, ist ein großer Vorteil“, weiß der Coach.

Vogl will sich selber nicht loben, er meinte nur: „Ich bin happy, wenn ich was beitragen kann. Aber meine Leistung bespreche ich nur mit meinem Tormanntrainer, der mir auch hilft, noch besser zu werden.“ Der Glaube an den Titel sei nach dem 1:1 nach wie vor da, betont er, bei einer Niederlage wären die Vorzeichen anders gewesen: „Acht Punkte Rückstand und kein direktes Duell mehr, das wäre bitter gewesen, fast aussichtslos. Aber fünf Punkte kann man sicher aufholen.“ Nun will man die Jägerrolle ausfüllen und Druck auf Marchegg ausüben.

Verjüngung und kein FC Hollywood mehr

Der 36-Jährige freut sich, Teil der Mannschaft zu sein, das Umfeld sei perfekt, um erfolgreich zu sein. Auch die Verjüngung hätte bestens funktioniert, sagt er, neben ihm sind nur noch Christoph Statzberger, Michael Rinda und Daniel Harrer über 30. Auch das Image habe man abgelegt: „Früher hat man gesagt, wir sind der FC Hollywood des Marchfelds, das ist jetzt auch ganz anders.“

Der ATSV Deutsch-Wagram feiert heuer sein 100-jähriges Bestandsjubiläum, für Vogl gibt es 2024 aber auch einen persönlichen Grund zur Freude: „Dann spiele ich zehn Jahre hier. Hoffentlich kann ich das in der Gebietsliga feiern, das wäre fast schon kitschig (lacht).“

Profitiert vom 1:1 hat Spannberg, das sich zwischen das Duo schob. Die Haubner-Elf rutschte also auf Rang drei zurück. Am Samstag geht es zu Großebersdorf, das mit dem 5:0 in Haringsee überraschte. Vogl warnt: „Weder wir noch Marchegg fahren irgendwohin und sagen, da nehmen wir locker Punkte mit. Großebersdorf wird schwer, sie sind gut drauf und dort spielt ein Patrick Wimmer.“ Marchegg trifft auf den Vierten Bad Pirawarth.