Gute Nachricht aus dem Spital

Der Linienrichter des ATSV Sparta Deutsch Wagram, der beim Heimspiel gegen Hausbrunn am Freitagabend kurz vor Spielende umkippte, reanimiert und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste, befindet sich auf dem Weg der Besserung. Das bestätigte Deutsch-Wagram-Obmann Werner Matzinger am Sonntag erfreut. Zur weiteren Beobachtung bleibt der Assistent aber vorerst im Spital. Dem Obmann ist es ein Anliegen, sich bei allen Personen zu bedanken, die in dieser Schrecksekunde am Sportplatz perfekt reagierten hatten: „Die Rettungskette hat super funktioniert, dafür sage ich im Namen des Vereins Danke an alle, die so spontan mitgeholfen haben.“

Matzinger freue sich bereits, wenn er den Linienrichter wieder am Sportplatz begrüßen kann, dann aber wohl nur noch als Zuschauer. „Aber man sieht, wie schnell das Sportliche in den Hintergrund gerät“, seufzt er. Direkt nach dem Spiel sprach auch Günter Hlawaty, Sektionsleiter des SV Hausbrunn, dem Linienrichter im Namen des SVH Genesungswünsche aus.