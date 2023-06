Sensation: Ex-Profi Benjamin Sulimani kommt

Nachdem sein Abgang vom SC Korneuburg aus der 2. Landesliga publik wurde, war Benjamin Sulimani Thema bei vielen Vereinen. Den Zuschlag für den Ex-Profi erhielt jetzt der ATSV Sparta Deutsch-Wagram. Wie es dazu kam, erklärt Obmann Werner Matzinger: „Was mir gefallen hat, ist, dass er sich bei uns gemeledet hat. Wahrscheinlich wurde er zu uns vermittelt. Und das die Gespräche sehr gut verlaufen sind.“ Federführend für die Abwicklung des Transfers waren die beiden Funktionäre Gurdial Singh Bajwa und Gerhard Proll.

Der heute 34-jährige Sulimani spielte vor Korneuburg in Stripfing, zuvor bei Admira Wacker, Grödig, Austria Wien II, Austria Lustenau, dem norwegischen Verein Viking und zahlreichen anderen Klubs. Im Jahr 2010/2011 wurde er mit der Admira Meister der zweiten Liga und war mit 19 Treffern Torschützenkönig.

Haubner: „Für mich sind alle vier Neuen gleich wichtig“

Neu sind auch Rückkehrer Phillip Wihro (vom SC Kreuttal), Dimitri Chryssajis (vom FC Bisamberg) und Alexander Röhrer (vom FC Marcheld II). Trainer Philip Haubner tritt auf die Euphoriebremse: „Klar, Sulimani ist medial der schillernste Neuzugang, aber für mich sind alle vier Neuen gleich wichtig, alle vier bringen uns weiter.“ Chryssajis ist für die Offensive vorgesehen, Mittelfeldstratege Wihro hat in Deutsch-Wagram schon gezeigt, was er kann und Röhrer soll langfristig Tormann Mario Vogl ablösen. Noch während der Saison fand die „intensive und harte“ Analyse statt, so Haubner, woraufhin man merkte, auf welchen Positionen es Nachbesserungen geben muss.

Verlassen werden den Verein Dorian Kleedorfer (nach Obergänserndorf), Kevin Gebhart, Michael Rinda, Daniel Harrer, Santtu Uusitalo (beide beiden Letztgenannten beenden ihre Karrieren).

Meistertitel wird nicht als Ziel ausgegeben

Damit ist das Transferprogramm bereits abgeschlossen, lässt Matzinger wissen. Er erinnert, dass auch Sascha Mark nach seinem Kreuzbandriss am Weg zurück ist. Es werden aber weiterhin auch die Jungen Chancen bekommen, betont der Obmann. „Und für sie ist es eine super Sache, im Training von einem wie Sulimani zu lernen.“ Als Saisonziel geben Haubner und er nur „vorne mitspielen“ aus. Den Grund erklärt der Übungsleiter: „Fußball ist viel zu schnelllebig, deshalb wäre es nicht klug, den Meistertitel als erklärtes Ziel auszugeben.“ Matzinger ergänzt: „Wir wollen den Zuschauern schönen Fußball bieten.“