Schlappe als „Sinnbild der Saison“

Bad Pirawarth – Deutsch-Wagram 4:2. Die Heimischen gingen voller Motivation ins Spiel gegen Deutsch-Wagram, gab Trainer Mario Dolejschek zu: „Unser Ziel war es, endlich eine Mannschaft aus den Top drei zu schlagen, das ist uns ja im Herbst nicht gelungen. Und den Willen hat man gesehen.“ In der 12. Minute ging sein Team in Führung, der Treffer war aber umstritten, da man auch Foul für die Gäste hätte pfeifen können. Es gab aber Freistoß für Bad Pirawarth und den strammen Schuss von Sandro Kriszo konnte Tormann Mario Vogl nur mit dem Knie kurz abwehren, Dominik Hickl rauschte heran und schob ein.

Goalie Marhofer hält die Null zur Pause

Danach kam Deutsch-Wagram immer besser in die Partie, hatte es aber mit einem Gegner zu tun, der mit viel Leidenschaft verteidigte. Nach 20 Minuten hatte die Dolejschek-Elf auch Glück, als Goalie Stefan Marhofer einen Schuss mit den Fingerspitzen aus dem Eck holte. Kurz vor dem Pausenpfiff wurden wieder die Heimischen gefährlich, der erste gefährliche Eckball konnte noch verteidigt werden, der darauffolgende aber nicht und Dominik Krhut drückte den Ball zum 2:0 über die Linie.

Deutsch-Wagram kam topmotiviert aus der Kabine, man merkte den Spielern an, dass sie das Spiel auf keinen Fall verlieren wollten. „Sie hatten Wut im Bauch“, meinte auch Dolejschek. Aber das Vorhaben bekam einen großen Dämpfer, als Bad Pirawarth in der 55. Minute durch Daniel Hübler auf 3:0 erhöhte: Wieder ging dem Tor ein Corner voraus, wieder machte Vogl keine gute Figur. Hoffnung kam bei den Gästen auf, als Stephan Hlinka in der 68. Minute verkürzte, er traf nach einer Flanke. Die Gastgeber wackelten gehörig und mussten sich wieder bei Marhofer bedanken, der kurz danach laut Dolejschek eine „Monstersave“ auspackte.

Gelb-Rot für Nathan Kirchner

Es kam für den SVP noch besser, denn wieder nur kurz danach stellte Hickl auf 4:1: Wieder konnte Vogl einen Krizso-Freistoß nicht festhalten und Hickl staubte per Flugkopfball ab. Zwar gelang den Gästen wenige Minuten danach das 2:4, aber mehr schaute nicht mehr raus. Letzter Aufreger war die Ampelkarte für Pirawarths Nathan Kirchner, der in einem Zweikampf laut Referee seinen Ellbogen eingesetzt haben soll. Sein Trainer sah das anders: „Das war sicher keine Absicht.“

Für Deutsch-Wagram-Coach Philip Haubner war es eine vermeidbare Niederlage: „Wir waren 90 Minuten stärker, haben zwölf Hundertprozentige vergeben und bekommen vier Tore aus Standards. Es war aber das Sinnbild der Saison.“ Dolejschek zollte seinem Schlussmann ein Sonderlob: „Der Stefan hat den Unterschied ausgemacht.“ Insgesamt freute er sich, dass seine Spieler ganz anders auftraten als in der Vorwoche.

Statistik:

Bad Pirawarth - Deutsch Wagram 4:2 (2:0)

Torfolge: 1:0 (12.) Hickl, 2:0 (45.) Krhut, 3:0 (55.) Hübler, 3:1 (68.) Hlinka, 4:1 (71.) Hickl, 4:2 (75.) Kleedorfer

Karten: Krhut (63., Gelbe Karte Unsportl.), Kirchner (87., Gelbe Karte Unsportl.), Kirchner (90+4., Gelb/Rote Karte Unsportl.)Kuntel (89., Gelbe Karte Kritik), Shala (45., Gelbe Karte Foul)

Bad Pirawarth: Krhut (75. Kirchner), Krizso (90. Dollinger), Wachter, Krems, Hübler (90. Mach), Sezen, Hickl, Marhofer, Lang, Kletzer (83. Egger), Svizela

Deutsch Wagram: Kleedorfer, Kuntel, Statzberger, Shala, Vogl, Romstorfer, Burian (73. Rinda), Hlinka, Cvrcek (26. Harrer), Kugler, Uusitalo

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Duro Orsolic