Bad Pirawarth - Großebersdorf 0:0. Aufgrund der Witterung wurde das Spiel vom Samstag auf Ostermontag verschoben, die Rahmenbedingungen haben beim zweiten Anlauf dann super gepasst. Perfektes Frühlingswetter und eine Kulisse mit rund 150 Zuschauern, es war also angerichtet. Aber die Fans der Heimmannschaft konnten ihren Augen nicht trauen, denn das Tabellen-Schlusslicht Großebersdorf übernahm mit Beginn die Kontrolle. Immer wieder tauchten die Spieler von Peter Klofac im Strafraum auf, den Ball fand aber nicht den Weg über die Linie. „Das war teilweise fahrlässig“, musste SVP-Trainer Mario Dolejschek zugeben.

Großebersdorf auch im Elferpech

Unter anderem stürmte Patrick Wimmer mit dem Ball am Fuß auf das Tor zu, verstolperte aber, kurz bevor er abschließen konnte. Immer wieder gab es ähnliche Sitautionen, im Abschluss fehlte die nötige Konsequenz. Es kam auch Pech dazu, zweimal wollten die Großebersdorf Elfer gesehen haben, die Pfeife blieb aber stumm. Die beste Chance der Heimischen hatte Daniel Hübler, dessen Schuss auf die Latte fiel. „Es war ein sehr, sehr glücklicher Punkt für uns, Großebersdorf war in allen Belangen besser“, war Dolejschek sauer. „Wir haben 90 Minuten um ein Tor gebettelt.“ Einziger Spieler in Normalform war Tormann Stefan Marhofer.

Klofac trauert zwei Punkten nach: „Es geht mir schon auf die Nerven, aber wir haben schon wieder gut gespielt, aber machen die Tore nicht. Es passt zu unserer Sitaution.“

Statistik:

Bad Pirawarth - Großebersdorf 0:0 (0:0)

Torfolge:

Karten: Dolejschek (58., Gelbe Karte Kritik), Sezen (64., Gelbe Karte Foul)Gschwindl (66., Gelbe Karte Foul), Lang (68., Gelbe Karte Kritik), Rabo (31., Gelbe Karte Foul), Wimmer (90., Gelbe Karte Unsportl.), Haider (24., Gelbe Karte Unsportl.), Gschwindl (26., Gelbe Karte Kritik)

Bad Pirawarth: Marhofer, Kletzer, Sezen, Hickl, Lang, Krhut, Krizso, Svizela, Schmerold (70. Wachter), Hübler (82. Egger), Dollinger (61. Krems)

Großebersdorf: Wimmer, Haider, Gschwindl (72. Klaus), Rabo, Kafka, Posekany, Lang, Zehetbauer, Gschwindl (72. Klaus), Kopriva (75. Salomon), Erdem (72. Bierbaum)

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Hamid Topuz