Großebersdorf siegt und bleibt drin

Als das Spiel endete, begannen die Emotionen. Die Spieler in Weiß sanken fassungslos zu Boden, die Spieler in Grün liefen jubelnd über den Platz. Das Finale war geschlagen, der Absteiger stand fest.

Es war ein richtiges Finale, das über den Verbleib in der Liga entschied. Das Schlusslicht Kreuttal traf im letzten Saisonspiel auf den Vorletzten Großebersdorf. Das wollten sich 400 Zuschauer nicht entgehen lassen. Kreuttal ging mit dem Druck, gewinnen zu müssen, nicht gut um, Großebersdorf trat souveräner auf und führte zur Pause 2:0, zweimal traf Patrick Wimmer. Zwar erlebte man im zweiten Durchgang endlich ein Aufbäumen der Heimischen, mehr als der Anschlusstreffer von Phillip Wihro schaute nicht heraus. Deshalb fuhr Großebersdorf einen nie gefährdeten Sieg ein und überholte sogar Zistersdorf in der Tabelle. Dass man das Finale gewinnen wird, überraschte Lukas Haindl, stellvertretender SVG-Obmann, gar nicht: „Schon beim Aufwärmen hat man gesehen, dass unsere Spieler bereit waren, man hat es richtig gespürt.“ Die Mannschaft bekam zudem motivierende Worte der Reservespieler.

Haindl-Dank an den Ex-Trainer

Haindl, der zusammen mit Sektionsleiter Daniel Krippel das Coaching mit Mitte Mai übernahm, dachte an alle, die am Erfolg Anteil hatten. Wie etwa Ex-Trainer Peter Klofac, der im Mai selber das Handtuch warf, aber in Kreuttal seinem Ex-Team die Daumen drückte. „Ich gratuliere auch allen Spielern, die mit den vielen Rückschlägen in dieser Saison gut umgegangen sind, und den Fans, die eine mörderische Stimmung gemacht haben“, sagte Haindl.

Kreuttals Sektionsleiter Christoph Hangelmann analysierte kurz nach dem Abstieg schon nüchtern: „Wir sind nicht heute abgestiegen, fünf Punkte in der Rückrunde sind einfach zu wenig, um in der Liga zu bleiben, ganz einfach.“ Er übt auch Selbstkritik, da man die Winter-Abgänge First und Harrer nicht gleichwertig ersetzte: „Dafür nehmen wir vom Vorstand die volle Verantwortung.“ Man plant bereits einen „schlagkräftigen Kader“ für die nächste Saison, der direkter Wiederaufstieg sei aber „extrem schwer“, ist Hangelmann bewusst.

Auch Großebersdorf plant für die nächste Saison und präsentierte Wolfgang Slezak als neuen Trainer, Co wird Thomas Fritsch, beide sind schon im Verein. Haindl, der auf einen baldigen Wiederaufstieg Kreuttals hofft, meinte zum Ende seiner interimistischen Trainertätigkeit: „Ich habe fertig.“