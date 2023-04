Rückschlag im Titelrennen in Minute 95

Werbung

Deutsch-Wagram - Haringsee 1:1. Es kam am Freitagabend wieder zum Duell der befreundeten Trainer Philip Haubner (Deutsch-Wagram) und Andreas Mrlik (Haringsee), auch das Ergebnis mutet mit 1:1 freundschaftlich an. Allerdings war es aufgrund des späten Haringseer Ausgleichs ein äußerst bitteres 1:1 für die Heimischen. Mrlik war in der 95. Minute in einer Zwickmühle: Einerseits bejubelte er den verdienten Ausgleich, andererseits war ihm klar, dass damit die Titelchance seines Freundes einen herben Rückschlag erlitt.

Die 150 Zuschauer erlebten ein Spiel auf hohem Niveau, in dem die Gäste vor der Pause schon gute Chancen vorfanden. Deutsch-Wagram-Keeper Mario Vogl musste zweimal sein Können zeigen, vor allem beim Kopfball von Daniel Egger drehte er den Ball stark an die Stange. In der 23. Minute sah Mrlik die Gelbe Karte, weil er sich nach einer Schiedsrichter-Entscheidung aufregte und die Coachingzone verließ: Sein Stürmer Markus Pillichshammer eroberte den Ball und stürmte mit Filip Cerkezovic in einer Zwei-gegen-Zwei-Situation aufs Tor zu, der Referee pfiff den Angriff wegen Fouls aber ab.

Daniel Harrer mit dem wichtigen Führungtreffer

Auch die Heimischen kamen gefährlich vors Tor und gingen kurz vor der Pause in Führung: Flamur Shala spielte zu Manuel Kugler, der den Ball zu Daniel Harrer weiterleitete, dessen Schuss zum wichtigen 1:0 im Netz einschlug.

Nach Seitenwechsel fuhr Deutsch-Wagram einpaar gute Angriffe, das 2:0 wollte aber nicht gelingen. Für Haringsee vergab Dominik Wukitesevits in der 70. Minute laut Mrlik eine „Tausendprozentige.“ Gegen Ende hatte die Haubner-Elf alles im Griff und war kurz davor, den knappen Vorsprung ins Ziel zu bringen - bis Haringsee zum allerletzten Angriff des Spiels kam: Deutsch-Wagram schaffte es nicht, den Ball zu klären, Cerkezovic bewies Übersicht und passte zum eingewechselten Tobias Drosg, der an der zweiten Stange stand und den Ball über die Linie drückte. Riesenjubel bei Haringsee, Riesenschock bei Deutsch-Wagram.

„Die Titelchancen sind sicher nicht größer geworden“, meinte Haubner nachher trocken, auch weil er wusste, dass Tabellenführer Marchegg 3:0 in Poysdorf siegte. Er gab aber zu, dass das 1:1 leistungsgerecht war. Mrlik sah das ebenfalls so und hofft, dass Haubner mit seinem Team alle restlichen Ligaspiele gewinnt.

Statistik:

Deutsch Wagram - Haringsee 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (41.) Harrer, 1:1 (95.) Drosg

Karten: Kleedorfer (37., Gelbe Karte Foul), Harrer (82., Gelbe Karte Kritik)Hasenberger (87., Gelbe Karte Foul), Nagy (75., Gelbe Karte Kritik), Liska (35., Gelbe Karte Foul), Egger (56., Gelbe Karte Unsportl.), Mrlik (23., Gelbe Karte Unsportl.)

Deutsch Wagram: Romstorfer, Vogl, Hlinka, Cvrcek (36. Kugler), Kleedorfer (91. Vidovic), Shala, Burian, Statzberger, Harrer, Rinda (65. Kuntel), Uusitalo

Haringsee: Cerkezovic, Pillichshammer (82. Nürnberger), Magerle (70. Hasenberger), Paukner, Prager, Liska (70. Wukitsevits), Jelemensky, Puschina (17. Weigl), Haindl (82. Drosg), Nagy, Egger

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Toiflhart