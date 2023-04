Fünfter Sieg und eine Kiste Bier

Werbung

Eckartsau - Kreuttal 4:1. „Seinen“ Eckartsau-Spielern schaute zum ersten Mal nach seiner Erkrankung Trainer Christian Werschnik auf die Füße, das Coaching überließ er aber noch seinem Co Karl Grill. Wann er wieder an der Seitenlinie stehen wird, ist aber noch offen. Er sah eine starke Anfangsphase seiner Mannschaft, die mit dem 1:0 in der 15. Minute durch Christoph Tröstler gekrönt wurde.

Aber zehn Minuten später fiel der überraschende Ausgleich durch Alexander Pipal, Eckartsau-Sektionsleiter Bernhard Steiner kritisierte das Abwehrverhalten seiner Spieler: „Das haben wir schlecht gemacht, aber Pipal hat auch bewiesen, was er kann.“ Der Treffer zeigte Wirkung, Kreuttal kam besser in die Partie.

Kapitän Pellinger überließ Elfer an Tröstler

Aber auch in den zweiten Durchgang startete Eckartsau überfallsartig und ging mit 2:1 in Führung, wieder durfte sich Tröstler feiern lassen. Sechs Minuten später war die Partie entschieden, Patrick Schmol stellte auf 3:1. Kreuttals Daniel Tuchny musste in der 76. Minute wegen Torchancenverhinderung vom Feld, er spielte den Ball im Strafraum mit der Hand. Eigentlich ist Kapitän Mathias Pellinger für die Elfer verantwortlich, er überließ aber für Tröstler, der sicher verwandelte. Steiner wusste, warum: „Bei uns gibt es ja die Regel, dass der Spieler, der drei Tore schießt, eine Kiste Bier ausgeben muss, das muss der Trösti jetzt machen (lacht).“ Es war sein zweiter Hattrick in der Rückrunde.

In der Nachspielzeit musste auch Pipal runter, er sah die Ampelkarte. Er geriet mit Hugo Pull aneinander, beide sahen Gelb, Pipal reklamierte aber Rot und musste selber vorzeitig unter die Dusche. Damit fehlen dem SCK zwei wichtige Spieler.

Eckartsau durfte sich freuen, alle Ligaspiele des Jahres 2023 wurden gewonnen. Steiner sah einen souveränen Auftritt und brennt schon auf das Kräftemessen mit Tabellenführer Marchegg am kommenden Wochenende.

Statistik:

Eckartsau - Kreuttal 4:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (15.) Tröstler, 1:1 (25.) Pipal, 2:1 (52.) Tröstler, 3:1 (58.) Schmol, 4:1 (77., Elfmeter) Tröstler

Karten: Pull (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Krakovsky (47., Gelbe Karte Foul)Butsch (55., Gelbe Karte Unsportl.), Pipal (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Kropitz (87., Gelbe Karte Foul), Tuchny (76., Rote Karte Torchancenverh.), Pipal (90+2., Gelb/Rote Karte Kritik)

Eckartsau: Egger, Skarupa, Nevrivy (74. Pötzl), Pellinger, Ordelt (48. Veith), Krakovsky, Schmol (88. Ista), Kalchbrenner, Weber (88. Schendlinger), Tröstler (88. Pull), Horak

Kreuttal: Tuchny, Kropitz (68. Kropitz), Gaunersdorfer (59. Sahin), Haas, Mondl, Mondl, Miller, Janak, Pipal, Butsch, Gadinger

111 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Marek