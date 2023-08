„Wir sind in der Liga angekommen“

Auersthal - Großebersdorf 2:0. Die Vorfreude auf das erste Spiel in der 1. Klasse Nord nach dem Abstieg 2017 war im Lager der Auersthaler riesengroß. Diese Euphorie sollte die Partie entscheiden, das sah auch Gäste-Coach Wolfgang Slezak so: „Man merkte, dass sie unbedingt gewinnen wollten.“ Seine Premiere als Großebersdorf-Trainer ging damit aber gehörig in die Hose.

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, die Heimischen verbuchten aber ein leichtes Chancenplus. Slezak war aber mit dem Auftritt seiner Elf sehr zufrieden: „Bis zum 0:1 waren wir die bessere Mannschaft, das Tor ist aber aus einem groben Abwehrfehler passiert.“ In der 38. Minute spielte Andreas Helm einen hohen Ball nach vorne und Simon Pammer traf mit einem Schuss durch die Beine des Goalies. Noch vor der Pause hätte Auersthal erhöhen können, aber zwei gute Chancen wurden vergeben.

Ausschlüsse auf beiden Seiten

„In der zweiten Halbzeit hätten wir drei Tore machen müssen“, haderte Auersthal-Coach Manfred Schimpl mit der Chancenverwertung. Die Hoffnungen auf einen Punktgewinn der Gäste erhielt in der 75. Minute einen herben Dämpfer: Lukas Bierbaum sah nach seinem zweiten Foul die Ampelkarte und musste runter, aus dem daraus resultierenden Freistoß fiel das 2:0 für die Gastgeber: In die Flanke rutschte der eingewechselte Christian Wegscheider und entschied das Spiel vorzeitig. Kurz danach musste mit Jovan Tesanovic zwar auch ein Auersthaler mit Gelb-Rot runter, die Gäste konnten aber keinen Profit daraus schlagen.

Slezak sah unterm Strich eine gerechte Pleite, führte das aber auch auf das Personal zurück: Patrick Wimmer musste krank spielen, Dominic Posekany mt Knieproblemen. Nun gilt es, die Niederlage schnell abzuhaken , sagte Slezak: „Und gegen Zistersdorf soll dann der Sieg her.“

Trainer Schimpl mit Feierbremse

Schimpl feierte nach Schlusspfiff den gelungenen Auftakt mit der Mannschaft, den Funktionären und Fans ausgelassen und jubelte: „Wir sind damit in der Liga angekommen.“ Er geht davon aus, dass seine Spieler lange feiern werden, er hingegen werde nicht so lange durchhalten: „Ich habe ein kleines Kind daheim, da muss ich um sieben Uhr fit sein, aber die Spieler brauchen mich beim Feiern eh nicht (lacht).“

Statistik:

Auersthal - Großebersdorf 2:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (38.) Pammer, 2:0 (76.) Wegscheider.

Gelbe Karten: Tesanovic (48. Foul), Dolan (65. Foul); Fritsch (52. Unsportlichkeit), Bierbaum (61. Foul), Slezak (31. Kritik), Wimmer (50. Foul).

Auersthal: Pikal; Günther Helm, Tardon Garces, Tesanovic, Sela, Bagirtlak (59. Schmidt), Ünal, Dolan, Pammer (90+2. Dörr), Andreas Helm, Günay (69. Wegscheider).

Großebersdorf: Pastucha; Haider, Wimmer (76. Wöhry), Fritsch, Bierbaum, Rahmani (76. Buchinger), Reiter (50. Stijepic), Lang, Posekany, Melis, Corel.

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Mert Köroglu.