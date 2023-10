Eine Gala nach der Pause

Auersthal - Spannberg 5:1. Vor und nach dem Spiel war es eine schöne Rückkehr für Spannberg-Trainer Mario Kosik zu seinem Ex-Verein, die 90 Minuten dazwischen gefielen ihm aber weniger. Wobei sein Team in der ersten Halbzeit noch gut mithalten konnte: „Das war schon ganz in Ordnung von uns.“ Beide Mannschaften kamen aber nur zu Halbchancen - bis Auersthal in der 44. Minute zuschlug: Goalgetter Ömer Ünal steckte auf Bogdan-Alin Dolan durch, der den Ball staubtrocken in die Maschen knallte.

Auch für die zweite Halbzeit nahmen sich die Gäste viel vor, aber das Spiel war dennoch schnell vorentschieden. Die Gastgeber erhöhten durch einen Doppelschlag auf 3:0: In der 56. Minute traf Ünal nach Pass von Simon Pammer, zwei Minuten danach traf Pammer nach Pass von Ünal. „Wir sind da ins offene Messer gelaufen“, haderte Kosik. Allerdings kam sein Team schon kurz danach zum 1:3, Filip Stanic verwandelte einen Elfer sicher. Das hatte Auswirkungen, berichtete Auersthal-Coach Manfred Schimpl: „Es ist dadurch unruhiger geworden und bei den Standards ist Spannberg wegen der körperlichen Überlegenheit immer wieder zu Abschlüssen gekommen.“ Aber Großchancen auf das Anschlusstor blieben aus.

Auersthal mit zwei Doppelschlägen

Endgültig entschieden war die Partie in der 79. Minute, weil die Schimpl-Elf wieder per Doppelschlag traf: Zweimal netzte Ünal innerhalb von zwei Minuten, zweimal nach Zuspiel von Üveys Karabulut. Damit bleibt der Aufsteiger auch nach zwölf Runden ungeschlagen und darf sich auf nächste Woche freuen: Es geht zu Tabellenführer Eckartsau und zum direkten Duell um den Herbstmeistertitel. Und auf Kosik wartet mit Zistersdorf wieder ein Ex-Verein.

Statistik:

AUERSTHAL - SPANNBERG 5:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (44.) Bogdan-Alin Dolan, 2:0 (56.) Ünal, 3:0 (58.) Pammer, 3:1 (61., Elfmeter) Stanic, 4:1 (78.) Ünal, 5:1 (79.) Ünal.

Gelbe Karten: Günay (68. Foul), Sela (31. Foul), Bogdan-Alin Dolan (33. Foul); Stanic (6. Kritik).

Auersthal: Pikal; Bagirtlak (78. Köllner), Tardon Garces, Andreas Helm, Ünal, Sela (60. Günay), Karabulut, Günther Helm, Pammer (83. Samuel Dolan), Bogdan-Alin Dolan (83. Fellner), Tesanovic (83. Wegscheider).

Spannberg: Beißer; Kucharcuk, Thüringer, Starnberger (89. Manzer), Wiesinger (89. Binder), Tonner, Kuchta (89. Somos), Deubner, Stanic (62. Kubik), Deltl (62. Deutsch), Mayr.

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Karl Veselka.