Doppelschlag ebnete Eckartsauer Sieg

Bad Pirawarth - Eckartsau 0:2. Deutsch-Wagram legte am Freitagabend mit dem Heimsieg gegen Haringsee vor und übernahm die Tabellenführung, die hielt aber nicht lange. Am Samstag schlug Eckartsau zurück und kletterte wieder auf Platz eins. Aber auch der Auftritt seiner Mannschaft beim 2:0-Sieg freute Trainer Manfred Pellinger: „Wir waren ab der ersten Minuten voll im Spiel.“

SVP-Trainer Mario Dolejschek probierte ein neues System, er ließ mit Dreier-Abwehr und Fünfer-Mittelfeld spielen, das ging aber nicht auf, wie er zugab: „Die Niederlage geht deshalb auf meine Kappe.“ In der 13. Minute gingen die Gäste verdient in Führung, Markus Ordelt verlängerte einen Eckball und Philipp Poitschek machte das Tor. „Wie früher Gerd Müller“, lachte sein Coach. Nur eine Minute später schlug Poitschek wieder zu, die Vorarbeit leistete Reinhard Trunner, der auf Christoph Tröstler spielte, seinen sensationeller Pass in den Rückraum konnten die Heimischen nicht verteidigen.

Pipal mit einziger Pirawarther Topchance

Bad Pirawarth kam durch Alexander Pipal zum einzigen nennenswerten Torschuss, der Stürmer brachte den Ball nach einem Stangerlpass von Nikola Ilic aber nicht an Torhüter Alexander Kniezanrek vorbei. Pellinger war begeistert. „Das hat der Alex ganz stark gemacht.“ Die Topchance aufs 3:0 vergab auf der anderen Seite Julian Hofbauer.

Nach der Pause war das Spiel weniger ansehnlich, Eckartsau hatte keine Mühe, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Das eingewechselte Talent Nino Hrastnig hatte zwei Chancen, einmal hatte er mit einem Stangenschuss Pech. Auch Poitschek hätte das 3:0 schießen können, er vergab aber kläglich, deshalb witzelte sein Trainer: „Das Tor hat er nicht gemacht, weil er weiß, dass jeder Spieler, der drei Tore schießt, eine Kiste Bier zahlen muss. Vielleicht einigen wir uns auf eine halbe Kiste (lacht).“

„Genau so muss man auftreten“

Von einer verdienten Niederlage sprach Dolejschek, dem aber Sorgen bereitete, dass man zu so wenigen Chancen kam. Sinnbildlich: Stürmer Sandro Krizso musste in Minute 58 aus Leistungsgründen runter. Pellinger freute sich, dass seine Spieler seine Vorgaben perfekt umgesetzt hätten: „Genau so muss man bei einem der schwierigsten Auswärtsspiele auftreten.“

Statistik:

Bad Pirawarth - Eckartsau 0:2 (0:2).

Torfolge: 0:1 (13.) Poitschek, 0:2 (14.) Poitschek.

Gelbe Karten: Krems (64. Foul), Dolejschek (42. Kritik), Pipal (59. Kritik); Kniezanrek (71. Unsportlichkeit), Poitschek (58. Foul), Trunner (34. Foul), Klement (47. Unsportlichkeit).

Bad Pirawarth: Marhofer; Wachter, Sezen, Pipal, Krizso (58. Hübler), Svizela, Krems (77. Pichler), Ilic, Kletzer, Lang, Hickl.

Eckartsau: Kniezanrek; Egger, Hofbauer (88. Bozic), Poitschek (81. Hrastnig), Schmol, Trunner (81. Zant), Klement (68. Pötzl), Kalchbrenner, Tröstler, Pellinger, Ordelt.

170 Zuschauer, Schiedsrichter: Muhammed Temizsoy.