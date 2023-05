Ganz viel Glück für Pirawarth

Bad Pirawarth - Spannberg 4:3. Die Gäste starteten überfallsartig und fanden gleich zahlreiche Chancen vor. Dass keine zu einem Treffer führte, machte Trainer Mario Kosik fassungslos: „Wir sind fünfmal allein vor dem Tor und machen das Tor nicht, das kann man ja nicht glauben.“ Unter anderem vergaben Christian Thüringer nach einem Lochpass und Samuel Deubner nach einem Stangler. Am knappsten war Filip Stanic mit einem Lattenschuss dran.

Per Lattenpendler zum Ausgleich

Bad Pirawarth war gnadenlos effizient, der erste gefährliche Angriff führte zum 1:0: Nach einem Chip kam Sandro Kizso an den Ball und versenkte eiskalt. „Ein Klassiker“, lachte Kosik mit Galgenhumor. Auch SVP-Coach Mario Dolejschek gab zu: „Von verdient war das weit weg.“ In der 37. Minute kam Spannberg zum überfälligen Ausgleich, wieder war die Stange im Spiel: Deubner zimmerte den Ball ans Lattenkreuz, der Abpraller kam zu Stanic, der den Ball mit einem Lattenpendler über die Linie beförderte.

Auch den zweiten Angriff schlossen die Gastgeber erfolgreich ab, Dominik Krhut traf nach einem sehenswerten Spielzug zum 2:1, der finale Pass kam von Kriszo. Aber die Kosik-Elf konnte den Pausenrückstand noch abwenden, Deubners Flachschuss schlug unhaltbar im Kasten ein.

Stürmer Deubner mit Doppelpack zum Abschied

„Ich habe meinen Spielern in der Kabine gesagt, dass sie einen Zahn zulegen müssen, denn der Auftritt war nicht okay“, verriet Dolejschek. Es kam aber anders, Spannberg ging nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff 3:2 in Führung, Deubner schnürte den Doppelpack, Kuchta steckte für ihn durch. Kurz danach hatten die Heimische Glück, dass Spannberg wieder Pech mit der Stange hatte und es nicht 2:4 stand. Nach genau einer Stunde stand es hingegen 3:3, nach Hübler-Querpass netzte Nathan Kirchner. Beide Mannschaften wurde danach gefährlich, erfolgreich war aber nur noch Pirawarth, das in der 84. Minute durch Krizso nach Krhut-Pass den Siegtreffer besorgte. Kurz vor Ende wurde das 4:4 von Mark Zillinger wegen Abseits aberkannt.

Kosik und Dolejschek waren sich einig: „Das war ein glücklicher Sieg und eine unglückliche Niederlage.“ Für Kosik gab es vor dem Spiel schon eine Hiobsbotschaft, denn Stürmer Deubner teilte dem Verein mit, nach Mistelbach zu wechseln: „Klar, diese Chance muss er annehmen, da haben wir ihm als Verein natürlich keine Steine in den Weg gelegt“, sagte Kosik, der nun auf Stürmersuche ist.

Statistik:

Bad Pirawarth - Spannberg 4:3 (2:2)

Torfolge: 1:0 (26.) Krizso, 1:1 (37.) Stanic, 2:1 (41.) Krhut, 2:2 (45.) Deubner, 2:3 (50.) Deubner, 3:3 (60.) Kirchner, 4:3 (83.) Krizso

Karten: Sezen (55., Gelbe Karte Foul), Dolejschek (26., Gelbe Karte Unsportl.)Mayr (81., Gelbe Karte Unsportl.), Thüringer (58., Gelbe Karte Foul), Zillinger (3., Gelbe Karte Unsportl.)

Bad Pirawarth: Krems, Sezen (61. Kletzer), Krhut, Svizela, Hübler (88. Dollinger), Hickl, Ilic, Krizso, Wachter, Marhofer, Kirchner (76. Pichler)

Spannberg: Somos (61. Deltl), Stanic, Starnberger (76. Zillinger), Deubner, Kuchta, Wiesinger, Mayr, Holzer, Thüringer, Pribitzer, Ryzek

111 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Marek