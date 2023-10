Mit Geduld zum Pflichtsieg

Deutsch-Wagram - Großebersdorf 2:0. Die Gäste traten mit einer klaren Taktik bei Favorit Deutsch-Wagram an: Hinten sicher stehen und den Gegner damit nicht ins Spiel kommen lassen. Das klappte aber nur bedingt, denn die Gastgeber kamen schon vor der Pause zu guten Abschlüssen. Trainer Philip Haubner berichtete von einer Chance für Markus Koupilek, einer für Flamur Shala sowie drei Weitschüssen.

Dass lange keine der Chancen verwertet wurden, ärgerte Haubner, ihn freute hingegen aber, dass man in 90 Minuten keine Konterchance des Gegners zugelassen hätte. Und, dass seine Mannschaft bis zum Ende geduldig blieb und sich dafür belohnte. In der 72. Minute fand der Ball den Weg ins Netz, Shala durfte sich feiern lassen. Die Vorarbeit kam von Benjamin Sulimani, der auf Stephan Hlinka spielte, den Ball aber wieder bekam und Shala mit einer Flanke bediente.

Ein Teenager mit der Entscheidung

Die Entscheidung fiel in der 87. Minute durch einen Teenager. Der 16-jährige Noah Idinger kam in der 79. Minute in die Partie und zeigte beim 2:0 sein Talent, er nahm ein Zuspiel von Sulimani mit und versenkte den Ball. „Das hat er sich verdient“, jubelte Haubner mit dem Nachwuchsspieler. Der Coach lobte aber auch Sulimani, der mit einer Beckenprellung angetreten war, die Zähne zusammenbiss und zwei Assists lieferte.

„Das war ein hartes Stück Arbeit, aber wir sind ruhig geblieben und haben uns belohnt“, bilanzierte der Deutsch-Wagram-Coach. Nun fordert er noch einen Dreier in Bad Pirawarth, ehe man die Saison in der Winterpause analysieren wird. Analysieren wird man auch in Großebersdorf, denn vor dem letzten Spiel steht die Mannschaft von Wolfang Slezak bei acht Punkten nach zwölf Runden. Zum Abschluss geht es daheim gegen Poysdorf.

Statistik:

DEUTSCH WAGRAM - GROSSEBERSDORF 2:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (72.) Shala, 2:0 (87.) Idinger.

Gelbe Karten: Koupilek (40. Foul), Wihro (60. Foul); Lang (89. Foul), Buchinger (82. Foul).

Deutsch Wagram: Vogl; Burian, Wihro, Statzberger, Sulimani (90. Chryssajis), Shala (90. Vidovic), Cvrcek, Koupilek (66. Hlinka), Romstorfer, Kugler (79. Idinger), Kuntel.

Großebersdorf: Pastucha; Sammer, Posekany, Melis, Rahmani, Haider, Wimmer (77. Buchinger), Stijepic (77. Rabo), Corel (66. Engelhardt), Lang, Bierbaum.

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Timur Halefoglu.