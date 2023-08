Großkrut schaffte die Sensation

Deutsch-Wagram - Großkrut 1:1. Die Rollen war klar verteilt, Deutsch-Wagram ging als klarer Favorit ins Spiel gegen Großkrut, wobei Trainer Philip Haubner schon im Vorfeld warnte: „Selbstläufer wird es keiner.“ So sollte es dann auch kommen. Wobei der Start für sein Team vielversprechend war.

Die Heimischen starteten überlegen in die Partie und hatten vorerst alles im Griff. Großkruts Herbert Weingartshofer, der den abwesenden Trainer Osman Bajgric ersetzte, schilderte die ersten Minuten so: „Wir haben uns am Anfang versteckt, aber uns dann immer mehr getraut.“ Verdient war das Führunsgtor der Wagramer in der 25. Minute, Neuzugang Benjamin Sulimani versenkte die Kugel nach einer Flanke von der rechten Seite per Kopf. Aber der Treffer hatte nicht die erhofft Wirkung, wunderte sich Haubner: „Das 1:0 war der Knackpunkt, es sollte ein Brustlöser sein, war es aber nicht.“

„Es genügt nicht, mit 70 Prozent zu spielen“

Die 200 Zuschauer waren überrascht, denn Außenseiter Großkrut wurde immer mutiger. Ohne große Gefahr auf ein weiteres Gegentor kamen die Gäste in die Pause. Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Bild nicht, Deutsch-Wagram ließ den letzten Nachdruck vermissen. Das machte den Trainer sauer: „Es genügt nicht, mit 70 Prozent zu spielen, denn alle unsere Gegner geben gegen uns 120 Prozent.“

Während für Haubner das 1:0 der Knackpunkt des Spiels war, war es für Weingartshofer die 77. Minute: Oliver Burian wurde im Strafraum gefoult, es gab Elfer für Deutsch-Wagram, den aber Sulimani vergab. Weingartshofer lobte Schlussmann Lukas Bader: „Luki hat das ganz stark gemacht. Das hat uns den wichtigen Push gegeben.“ Dass Lukas Greis für das Foul an Burian nur Gelb sah, verwunderte hingegen Haubner.

Marko Kupresak zeigte keine Nerven

Die Gäste spürten immer mehr, dass ein Punktegewinn möglich ist und gingen mehr Risiko. Das sollte belohnt werden: In der 89. Minute wurde Nikola Gagic im Strafraum von Bernhard Wolkensteiner gefoult, Marko Kupresak blieb vom Punkt cool und stellte auf 1:1. Das Aufbäumen der Heimischen blieb danach aus, weshalb es beim Remis blieb.

„Wir waren selber schuld“, sagte Haubner und ergänzte: „Wir hätten uns den Sieg mit dem Auftritt nicht verdient.“ Für Weingartshofer fühlte sich das Unentschieden wie ein Sieg an: „Solche Punkte, die sich keiner erwartet, sind immer schön.“

Statistik:

Deutsch Wagram - Großkrut 1:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (25.) Sulimani, 1:1 (89., Elfmeter) Kupresak.

Gelbe Karten: Wolkensteiner (89. Unsportlichkeit), Koupilek (73. Foul), Wihro (62. Foul), Shala (42. Unsportlichkeit); Greis (78. Unsportlichkeit), Mohorko (68. Foul), Weingartshofer (24. Foul), Körber (12. Foul).

Deutsch Wagram: Vogl; Chryssajis, Shala, Wolkensteiner, Statzberger, Vidovic (52. Romstorfer), Sulimani, Burian (85. Luca Sefcik), Hlinka (HZ. Marco Sefcik), Koupilek, Wihro.

Großkrut: Bader; Raphael Weingartshofer, Bauer (81. Kupresak), Graf, Gagic, Daniel Weingartshofer (57. Bosnjak), Greis, Rechensteiner, Mohorko, Körber, Moser.

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Matthias Wilfried Lenz.