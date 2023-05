Schock! Linienrichter musste reanimiert werden

Deutsch-Wagram - Hausbrunn 1:1. „Das Sportliche ist heute egal, wichtig ist, dass der Linienrichter durchkommt“, sagte Deutsch-Wagram-Trainer Philip Haubner direkt nach dem Spiel gegen Hausbrunn. Mehr wollte er vorerst gar nicht sagen. Was war passiert? In der 85. Minute gab es den vorzeitigen Abpfiff, weil der Mann an der Linie, den der Heimverein stellte, zusammenbrach und reanimiert werden musste. Der Hubschrauber lieferte ihn ins Krankenhaus. Der Schock war bei allen Anwesenden am Sportplatz riesig.

Hausbrunn-Sektionsleiter Günter Hlawaty wünscht dem Schiedsrichter-Assistenten im Namen des SV Hausbrunn schnelle und vollständige Genesung: „Hoffentlich steht er bald wieder am Platz.“ Nach einer halben Stunde konnte Haubner leichte Entwarnung geben: „Sein Zustand ist zum Glück stabil.“

Das Sportliche: Zwei Tore, kein Sieger und eine Gelb-Rote

Deshalb konnte er auch seine Einschätzung zum 1:1 gegen Hausbrunn abgeben: „In der ersten Hälfte waren wir überragend, waren aber nur 1:0 vorne. Auch nach der Pause haben wir Chancen vergeben und Hausbrunn hat aus dem Nichts das 1:1 gemacht.“

Das Führungstor erzielte Manuel Kugler nach zehn Minuten, es war laut Haubner „folgerichtig“, in der 68. Minute markierte Hausbrunn-Legende Marek Kavecky den Ausgleich, weil der Gegner nach einem Einwurf unaufmerksam war. Kurz vor dem Abpfiff sah Deutsch-Wagrams Flamur Shala die Ampelkarte, weil er eine Schiedsrichter-Entscheidung kritisierte.

Statistik:

Deutsch Wagram - Hausbrunn 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (10.) Kugler, 1:1 (68.) Kavecky

Karten: Cvrcek (77., Gelbe Karte Unsportl.), Shala (82., Gelb/Rote Karte Kritik), Shala (70., Gelbe Karte Foul)Wimmer (30., Gelbe Karte Unsportl.), Bruckner (41., Gelbe Karte Foul), Kristof (84., Gelbe Karte Foul)

Deutsch Wagram: Vidovic (77. Harrer), Shala, Sefcik Marco (60. Cvrcek), Hlinka, Vogl, Statzberger, Burian, Kuntel, Kugler, Wolkensteiner, Romstorfer (77. Rinda)

Hausbrunn: Swoboda, Voglmüller, Wölfel, Heck, Kristof, Kopacek, Kavecky, Koch, Wimmer, Schüller, Bruckner

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Schewzik