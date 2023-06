Eine Gala im letzten Heimspiel

Eckartsau - Spannberg 6:1. Es war der Abschied von den eigenen Fans, wie man es sich bei Eckartsau gewünscht hatte: Spannberg wurde vor 120 Zuschauern mit 6:1 abgefertigt. Es war der vierte Sieg in Folge, Spannberg musste sich hingegen zum fünften Mal in Serie geschlagen geben.

Schon nach neun Minuten brachte Sebastian Pötzl die Gastgeber in Führung, in der 18. Minute fiel aber der überraschende Ausgleich: Die Flanke von Jakub Kuchta beförderte Mark Zillinger zum 1:1 ins Tor. In den Spannberger Jubel mischte sich aber auch der Schock, weil sich Kuchta dabei verletzte. Er musste wenige Minuten danach ausgewechselt werden: „Dass er sich verletzt, passt zu unserer Rückrunde“, errinerte Trainer Mario Kosik an das Verletzungspech. Eine Bänderverletzung wird beim Legionär befürchtet.

Kiste Bier von Simon Egger

Aber es war eine Ausnahme, Eckartsau dominierte sonst die Partie und ging in der 36. Minute wieder in Führung, Simon Egger durfte zum ersten Mal jubeln. Eckartsau kam nach der Pause überfallsartig zurück, in neun Minuten fielen drei Tore: Pötzl stellte in der 49. Minuten auf 3:1, ehe Johannes Horak per Kopf auf 4:1 erhöhte, in der 58. Minute schnürte Egger den Doppelpack. Egger legte in der 90. Minute noch ein Tor drauf und muss nun als Hattrick-Schütze der Mannschaft eine Kiste Bier zahlen, das besagt die interne Eckartsau-Regel.

„Das Spiel war so klar wie das Ergebnis“, sagte Kosik. Im letzten Auswärtsspiel vor seinem Karrierende traf Zillinger, das war für Kosik das Highlight der Partie: „Sein Tor freut mich persönlich sehr.“ Eckartsau verabschiedete die Spieler Ralf Weber, Hugo Pull und Julian Nevrivy, die im Sommer nach Zurndorf wechseln.

Statistik:

Eckartsau - Spannberg 6:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (9.) Pötzl, 1:1 (18.) Zillinger, 2:1 (36.) Egger, 3:1 (49.) Pötzl, 4:1 (54.) Horak, 5:1 (58.) Egger, 6:1 (90.) Egger

Karten: Thüringer (53., Gelbe Karte Foul), Holzer (66., Gelbe Karte Unsportl.), Zillinger (86., Gelbe Karte Kritik)

Eckartsau: Krakovsky, Horak, Egger, Pellinger, Ista (72. Veith), Ordelt, Pötzl (62. Weber), Hofbauer (62. Nevrivy), Tröstler (72. Pata), Kalchbrenner (72. Maresch), Schmol

Spannberg: Kuchta (26. Dollinger), Zillinger, Ryzek, Wiesinger, Deltl (83. Kosik), Holzer, Deubner (83. Manzer), Thüringer, Pribitzer (83. Gerstenbauer), Stanic (73. Bauer), Starnberger

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Fikret Krzalic