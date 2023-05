War es das für Großebersdorf?

Großebersdorf - Kronberg 0:4. Es stand für beide Mannschaften sehr viel auf dem Spiel, für die Heimischen war der Druck aber noch größer, weil man als Letzter Punkte aufholen muss. Die rund 100 Zuschauer sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit, optisch war Großebersdorf sogar leicht überlegen. „Sie waren einen Hauch gefährlicher als wir“, war Kronberg-Coach Georg Lubas ehrlich.

Dennoch ging sein Team in Führung, in der 20. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Elferpunkt, nachdem Marcin Szmidt gefoult wurde. Konstantinos Afouxenidis verwandelte sicher. Aber wieder war Lubas ein fairer Sportsmann: „Wenn der Schiri den Elfer nicht gibt, wäre es auch okay gewesen.“

Szmidt und Horvath wirbelten

Großebersdorfs Patrick Zehetbauer hatte kurz nach der Pause das 1:0 am Fuß, Tormann Stefan Polainko hielt aber stark. Danach wurde Kronberg immer stärker, vor allem das Sturmduo Marcin Szmidt und Nico Horvath wirbelten durch die gegnerische Abwehr. In der 67. Minute erhöhte Horvath auf 2:0, er drückte einen Szmidt-Stangerlpass über die Linie. Damit war der SVG gebrochen.

Das dritte Tor erzielte Szmidt nach einem Doppelpass mit Lukas Romstorfer, er zirkelte den Ball sehenswert von der Strafraumgrenze in die Maschen (70.). Zwei Minuten später jubelte Szmidt erneut, der Ausschuss von Keeper Polainko landete bei ihm, er nahm sich den Ball herunter und versenkte ihn unhaltbar.

Sieg mit „bitterem Beigeschmack“

Lubas fasste zusammen: „Wegen der zweiten Halbzeit war unser Sieg verdient.“ Der überraschende Zistersdorf-Sieg bei Meister Marchegg hätte aber „einen bitteren Beigeschmack“, das würde die Freude trüben. Beim Gegner Großebersdorf war Wundenlecken angesagt. "Kein Kommentar zum Spiel, sorry“, sagte Sektionsleiter Daniel Krippel. Nun geht es gegen Zistersdorf um alles. Jetzt muss eine Siegesserie her.

Statistik:

Großebersdorf - Kronberg 0:4 (0:1)

Torfolge: 0:1 (20., Elfmeter) Afouxenidis, 0:2 (67.) Horvath, 0:3 (70.) Szmidt, 0:4 (72.) Szmidt

Karten: Bierbaum (58., Gelbe Karte Kritik)Suppan (32., Gelbe Karte Foul), Ibl (68., Gelbe Karte Unsportl.)

Großebersdorf: Lang, Haider, Kopriva (81. Kraml), Wimmer (66. Erdem), Fritsch (84. Rabo), Rabo Adrian, Stöckl, Posekany, Breithut, Zehetbauer, Bierbaum (81. Salomon)

Kronberg: Romstorfer (81. Fischer), Suppan (58. Kraus), Ibl Matteo, Szmidt (84. Jiras), Gärtner, Ibl Mika, Polainko, Bodnar (81. Kniewallner), Horvath (84. Reitgruber), Ibl Mark, Afouxenidis

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Ersin Kocaslan