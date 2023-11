Mrlik geht mit Derbysieg

Haringsee - Orth 4:2. Andreas Mrlik wünschte sich ein Erfolgserlebnis, bevor er im Winter seinen Hut als Haringsee-Coach nimmt. Es soll der würdige Abschluss einer sehr schönen Zeit sein, wie er betont. Aber Gegner Orth kam mit Selbstvertrauen nach zuletzt vier Siegen und einem Unentschieden. 250 Zuschauer waren beim Derby dabei.

Die Orther waren zwar optisch überlegen, wurden aber nicht wirklich gefährlich. Die erste Chance nützten die Heimischen in der 19. Minute, Dominik Wukitsevits besorgte das 1:0. Die beste Chance hatte Orth in der 23. Minute, Martin Schwinghammer scheiterte aber mit einem Stangenschuss, im direkten Gegenzug erhöhte Haringsee auf 2:0 durch Markus Pillichshammer. SCO-Sektionsleiter Alexander Windisch sprach insgesamt von einem „sehr unglücklichen Spielverlauf“, denn auch danach hätte sein Team druckvoll gespielt.

Vorentscheidung schon in Minute 53

Fünf Minuten vor der Pause klingelte es aber schon wieder, Haringsee spielte einen weiten Ball nach vorne, Philipp Puschina lief aufs Tor zu und verwertete eiskalt. Schwinghammer verkürzte gleich nach der Pause, doch der in der Pause eingewechselte Tobias Drosg sorgte für eine Vorentscheidung in der 53. Minute nach Puschina-Zuspiel. Die Mrlik-Elf stand danach hinten sicher und musste erst in der Nachspielzeit das zweite Gegentor durch Schwinghammer hinnehmen. Der Treffer kam aber zu spät, um Spannung zu erzeugen.

„Wir mögen den Andi (Mrlik, Anm.), aber wir haben es ihm in seinem letzten Spiel viel zu einfach gemacht“, sagte Windisch. „Die Gegentore haben wir wie eine Schülermannschaft bekommen.“ Der Mrlik-Abschied fand in würdigem Rahmen statt, für die Besucher wurde vom Verein einiges geboten: Tombola, Hüpfburg und Köstlichkeiten wie Kümmelbratensemmeln.

Statistik:

HARINGSEE - ORTH 4:2 (3:0).

Torfolge: 1:0 (19.) Wukitsevits, 2:0 (24.) Pillichshammer, 3:0 (40.) Puschina, 3:1 (48.) Schwinghammer, 4:1 (53.) Drosg, 4:2 (93.) Schwinghammer.

Gelbe Karten: Puschina (55. Unsportlichkeit), Dzilic (70. Foul), Prager (66. Foul), Jelemensky (83. Foul), Haindl (92. Foul), Weigl (42. Foul); Kniezanrek (74. Kritik), Zizlavsky (38. Unsportlichkeit), Schneider (82. Kritik), Schwinghammer (66. Unsportlichkeit), Fuchs (89. Foul).

Haringsee: Hübl; Weigl, Wukitsevits (52. Drosg), Hasenberger (85. Haindl), Prager, Pillichshammer, Jelemensky, Nürnberger (85. Hopf), Puschina (72. Votzi), Dzilic, Egger.

Orth: Wallner; Forster, Jank, Kniezanrek (84. Metzger), Flora (31. Gregori), Damböck (65. Müller), Lukac, Schneider (84. Voskopi), Sedo, Zizlavsky (84. Fuchs), Schwinghammer.

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Cenker Alisik.