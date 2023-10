Drei Punkte, aber kein Glanz

Haringsee - Poysdorf 0:3. Die Gäste gingen zwar als klarer Favorit ins Spiel, zufrieden war Trainer Thomas Eigner aber mit dem, was er in den ersten 45 Minuten sah, allerdings nicht. Haringsee war aggressiver und kam zu besseren Chancen. Die beste vergab Daniel Weigl nach 25 Minuten, Tormann Marek Gladis hielt aber stark. Zu dem Zeitpunkt war bei Poysdorf schon Roman Strobl im Spiel, weil Daniel Leisser wegen Wadenproblemen nicht mehr weiterspielen konnte.

Anders als Eigner war Trainerkollege Andreas Mrlik mit dem Gesehenen zufrieden: „Wir waren 45 Minuten die bessere Mannschaft und sind mutig aufgetreten, wir waren auch ballsicherer als der Gegner.“ Aber davon konnte er sich nichts kaufen, denn die Gäste machten immer zum idealen Zeitpunkt die Treffer. Unmittelbar vor der Pause traf Tomas Pospis zum Poysdorfer 1:0: Nach einem Einwurf ließ Strobl den Ball prallen und Pospis schob trocken ein.

Vierter Doppelpack und dann verletzt

Mrlik baute seine Spieler in der Pause auf und erinnerte sie, was alles funktionierte, aber seine Truppe musste sieben Minuten nach dem Seitenwechsel den zweiten Dämpfer einstecken: die Gäste nützten ihre zweite Chance und erhöhten auf 2:0. Nach einem langen Pass setzte sich Pospis im Laufduell durch und spitzelte den Ball am Goalie vorbei ins Tor. Es war bereits der vierte Doppelpack des Tschechen in Folge! Aber kurz danach musste er verletzt raus, beim Treffer zog er sich eine Muskelverletzung zu.

„Wir haben die Tore natürlich zum perfekten Zeitpunkt geschossen“, war Eigner bewusst. Mit dem 2:0 hatte Poysdorf viel Raum, der wurde aber erst in der Nachspielzeit genutzt: Florian Schön, der nicht ganz fit war, aber wegen der Personalnot aushalf, erhöhte auf 3:0, sein Schuss wurde ins Tor abgefälscht.

„Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft“

Eigner war hinterher ehrlich: „Es war ein schmeichelhafter Sieg, wir wissen, dass da viel Luft nach oben war.“ Mrlik meinte zusammenfassend: „Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft, aber man merkt, dass Poysdorf als Topteam nur wenige Chancen für Tore braucht.“

Statistik:

Haringsee - Poysdorf 0:3 (0:1).

Torfolge: 0:1 (44.) Pospis, 0:2 (52.) Pospis, 0:3 (90+4.) Schön.

Gelbe Karten: Magerle (90+1. Foul), Jelemensky (89. Unsportlichkeit); Thiem (38. Foul).

Haringsee: Kanjuh; Pillichshammer (67. Puschina), Selimovic (67. Wukitsevits), Egger, Weigl, Jelemensky, Schöpf (90. Hopf), Hasenberger, Prager, Nürnberger (67. Drosg), Magerle.

Poysdorf: Gladis; Pacinda, Leisser (15. Strobl), Sustr, Pospis (58. Schön), Schodl, Pavlis, Thiem, Mustafic, Eric Holousch, Nestler (86. Opanda).

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Bagrat Gogadze.