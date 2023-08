Auf die Tore musste man lange warten

Haringsee - Stripfing Amateure 2:2. Lange waren die spielerischen Highlights Mangelware. Eines der wenigen war das vermeintliche 1:0 für die Heimischen in der 25. Minute, doch laut Schiedsrichter stand Markus Pillichshammer beim Torschuss im Abseits. Für Haringsee-Trainer Andreas Mrlik war es zumindest eine strittige Entscheidung. Viel mehr bekamen die rund 80 Zuschauer vor der Pause nicht geboten.

Es sollte aber besser werden: Direkt nach dem Seitenwechsel konnte sich der neue Haringsee-Tormann Roman Hübl auszeichnen, er zeigte zweimal mit starken Paraden sein Können. Danach kam Haringsee wieder etwas besser in die Partie und Pillichshammer und Filip Cerkezovic zu Abschlüssen. Turbulent sollte es aber erst in den letzten Minuten werden.

Super Aktion zum Stripfinger 2:1

Haringsee ging in der 84. Minute durch Ralf Nürnberger, der nach einem Cerkezovic-Freistoß traf, in Führung. Aber die Freude hielt nur kurz, denn gleich danach kam Stripfing zum Ausgleich - unter kräftiger Mithilfe des bis dahin starken Hübls: Er kam raus, rasierte den Ball und Dominik Pürk sagte Danke. Haringsee war im Schock, das nützten die Gäste aus: Sefiwu Abubakar dribbelte sich durch die Abwehr und knallte die Kugel zum 2:1 ins kurze Eck. „Das hat er super gemacht“, lobte sein Trainer Reinhard Bocek. Der hätte gern das 3:1 gesehen, in der 89. Minute vergab aber Jakub Sabo allein vor dem Tor.

Deshalb bekam die Mrlik-Elf noch die Chance auf das Unentschieden - und die ließ sie sich nicht entgehen. Nach einem Jelemensky-Corner kam Daniel Hasenberger an den Ball und stocherte ihn zum vielumjubelten 2:2 über die Linie. Man hätte das Tor aber aberkennen können, so Bocek, doch das Ziehen im Strafraum war für den Schiedsrichter zu wenig.

„Immerhin haben wir Moral gezeigt und noch einen Punkt geholt, aber zufrieden bin ich trotzdem nicht“, sagte Mrlik zusammenfassend. Der Stripfing-Coach bilanzierte: „Das 2:2 geht in Ordnung, weil sich keine Mannschaft den Sieg verdient gehabt hätte.“

Statistik:

Haringsee - Stripfing Amateure 2:2 (0:0).

Torfolge: 1:0 (84.) Nürnberger, 1:1 (85.) Pürk, 1:2 (87.) Abubakar, 2:2 (92.) Hasenberger.

Gelbe Karten: Nürnberger (88. Foul); Pürk (84. Unsportlichkeit), Sabo (73. Foul).

Haringsee: Hübl; Magerle, Weigl, Nürnberger, Dzilic, Jelemensky, Schöpf (60. Puschina), Pillichshammer (69. Cerkezovic), Tuitz (77. Wukitsevits), Hasenberger, Prager.

Stripfing Amateure: Basic; Abubakar, Ayeni, Sallmutter, Schweng, Sallam, Dahdal, Hamid, Pürk, Luschnik, Sabo.

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Nasko Kadic.