Hausbrunn - Marchegg 1:1 (0:0)

Erstellt am 07. Mai 2023 | 18:30
Lesezeit: 2 Min
MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 1. Klasse Nord
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

07.05.2023  16:30

Statistik:

Hausbrunn - Marchegg 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (67.) Gogolak, 1:1 (75.) Voda

Karten: Voglmüller (33., Gelbe Karte Foul), Kristof (67., Gelbe Karte Kritik)

Hausbrunn: Swoboda, Voglmüller Lukas, Kopacek, Wimmer, Schüller Dominik, Martin, Schüller Patrick, Voglmüller Manuel (49. Kavecky), Voda, Kristof, Bruckner

Marchegg: Loibl (78. Uzar), Yildirim, Cakaloglu, Shamandi Mustafa, Erkoc, Uhrinec, Peschek, Shamandi Ahmed, Steiner, Nikolic (53. Gogolak), Dubec

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Muhammed Temizsoy

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