Hausbrunn - Marchegg 1:1 (0:0)
07.05.2023 16:30
Statistik:
Hausbrunn - Marchegg 1:1 (0:0)
Torfolge: 0:1 (67.) Gogolak, 1:1 (75.) Voda
Karten: Voglmüller (33., Gelbe Karte Foul), Kristof (67., Gelbe Karte Kritik)
Hausbrunn: Swoboda, Voglmüller Lukas, Kopacek, Wimmer, Schüller Dominik, Martin, Schüller Patrick, Voglmüller Manuel (49. Kavecky), Voda, Kristof, Bruckner
Marchegg: Loibl (78. Uzar), Yildirim, Cakaloglu, Shamandi Mustafa, Erkoc, Uhrinec, Peschek, Shamandi Ahmed, Steiner, Nikolic (53. Gogolak), Dubec
150 Zuschauer, Schiedsrichter: Muhammed Temizsoy