Glück war auf Orther Seite

Hausbrunn - Orth 2:3. Die Heimischen, die seit sechs Runden auf einen vollen Erfolg warten, kamen besser aus den Startlöchern, die Chancen wurden aber vergehen. Besser machte es Orth, denn der ersten Schuss führte zum Führungstor: Nach einem Lochpass kam Daniel Schneider an den Ball und versenkte ihn nach 15 Minuten im langen Eck. Es dauerte bis zur 32. Minute, bis Hausbrunn zum verdienten 1:1 kam, Filip Voda versenkte einen Freistoß direkt. Laut Orth-Sektionsleiter Alexander Windisch war der Foulpfiff allerdings „strittig.“

Vier Minuten später durfte Hausbrunn erneut jubeln, Marek Kavecky traf mit einem Kopfball zur verdienten Pausenführung. Die aber auch laut Windisch zu niedrig ausfiel. Gäste-Trainer Jan Csefalvay stellte in der Pause um und ließ offensiver spielen, das brachte viel Schwung. In der 56. Minute eroberte Orth den Ball an der Cornerfahne, Martin Schwinghammer spielte schnell ins Zentrum und dort wartete Schneider, der den Doppelpack schnürte. In den letzten vier Spielen gelangen dem Aushilfsstürmer damit beachtliche sieben Tore.

„Drei Bonuspunkte nehmen wir gerne mit“

Durch Jakub Lukac hatte Orth dann die Chance aufs 3:2, der Ball klatschte aber nur an die Stange. Als alle schon von einem 2:2-Unentschieden ausgingen, schlug Göttin Fortuna zu: Orth-Kapitän Lukas Jank gab einen Torschuss aus großer Distanz ab und hatte Glück, dass der Ball ins Tor abgefälscht wurde. Windisch war ehrlich: „Ein 2:2 wäre wohl verdienter gewesen, aber wir nehmen die drei Bonuspunkte natürlich gerne mit.“

Statistik:

HAUSBRUNN - ORTH 2:3 (2:1).

Torfolge: 0:1 (15.) Schneider, 1:1 (32., Freistoß) Voda, 2:1 (36.) Kavecky, 2:2 (56.) Schneider, 2:3 (86.) Jank.

Gelbe Karten: Patrick Schüller (71. Foul), Kavecky (85. Foul), Dominik Schüller (92. Unsportlichkeit), Voda (41. Foul), Martin (45. Foul); Zizlavsky (46. Unsportlichkeit), Jank (33. Kritik), Hausner (63. Foul).

Hausbrunn: Kopacek; Voda, Kristof, Bruckner, Patrick Schüller, Martin, Koch, Kavecky, Götz (64. Wölfel), Lachmayer (HZ. Wimmer), Swoboda (76. Dominik Schüller).

Orth: Musil; Schneider, Forster (25. Lukac), Jank, Gregori (88. Schlägl), Kniezanrek, Müller, Sedo, Hausner, Zizlavsky, Damböck (HZ. Schwinghammer).

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Dye.