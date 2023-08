Auftakt zeigte alle Fehler auf

Hausbrunn - Spannberg 4:1. Wie es der Zufall so wollte, führte das erste Spiel von Neo-Spannberger Philipp Tonner in der ersten Runde zu seinem Ex-Verein. Obwohl er in Hausbrunn noch viele Freunde hat, wollte er unbedingt gewinnen. Aber ein Sieg war außer Reichweite, musste Trainer Mario Kosik zugeben.

„Die erste Halbzeit war ganz schlecht von uns“, sagte Kosik, obwohl man das Gegentor durch Stefan Swoboda durch Samuel Deubner egalisierte. Hausbrunn war viel giftiger, so Kosik, seine Elf war in den Zweikämpfen stets zweiter Sieger. In der Pause fand er klare Worte, die Wirkung zeigten.

Aufregung nach Rot für Benjamin Bruckner

In den zweiten 45 Minuten trat die Kosik-Elf besser auf, kassierte aber drei Gegentreffer. Markus Wölfel brachte Hausbrunn in der 53. Minute in Führung, gut zehn Minuten später gab es einen Rückschlag für die Gastgeber: Benjamin Bruckner musste nach einem Foul mit Rot vom Feld. Die Entscheidung gefiel seinem Trainer Herbert Sator gar nicht, er übte Kritik und sah Gelb. Ein Doppelschlag entschied das Match endgültig, in der 79. Minute erhöhte Dominik Schüller auf 3:1, zwei Minuten danach traf Martin Kristof vom Elferpunkt.

„Nächste Woche spielen wir gegen Haringsee, da müssen wir die individuellen Fehler abstellen, sonst wird das wieder nichts“, ist Kosik bewusst. In den nächsten Tagen wird hart daran gearbeitet, kündigt er an. Gegner Hausbrunn ist wiederum erster Tabellenführer, in der nächsten Runde geht es gegen den aktuellen Zweiten Eckartsau.

Statistik:

Hausbrunn - Spannberg 4:1 (1:1).

Torfolge: 1:0 (26.) Swoboda, 1:1 (40.) Deubner, 2:1 (53.) Wölfel, 3:1 (79.) Schüller, 4:1 (81., Elfmeter) Kristof.

Gelbe Karten: Sator (65. Kritik); Holzer (74. Unsportlichkeit), Tonner (86. Foul).

Rote Karten: Bruckner (64. Foul); .

Hausbrunn: Kopacek; Swoboda (72. Harwanegg), Dominik Schüller (90. Puselja), Bruckner, Kristof, Patrick Schüller (75. Heck), Wölfel, Voda, Koch, Kavecky, Martin.

Spannberg: Beißer; Pribitzer (60. Wiesinger), Holzer, Tonner, Kuchta, Thüringer, Kucharcuk, Deubner, Stanic (83. Deltl), Starnberger, Mayr.

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Thomas Bruckmüller.