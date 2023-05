Orth beendet Kreuttaler Aufschwung

Kreuttal - Orth 1:2. Die Heimischen gingen mit neuem Selbstbewusstsein in das Heimspiel gegen Orth, nachdem in der Vorwoche in Zistersdorf die Niederlagenserie beendet wurde. Die personelle Situation entspannte sich auch, nachdem Phillip Wihro und James Miller wieder einsatzbereit waren. Aber beide konnten offensiv wenige Akzente setzen, insgesamt bekamen die 150 Zuschuer wenige Torraumszenen zu sehen.

Es war kein fußballerischer Leckerbissen, man spürte, dass es für beide Mannschaften ein Sechs-Punkte-Spiel war. Im ersten Durchgang gab es noch keine nennenwerte Chancen, vier Minuten nach dem Seitenwechsel zeigte Orths Lukas Jank erneut sein großes Können am ruhenden Ball und zirkelte einen Freistoß direkt ins Tor. Schon im letzten Spiel traf er per Freistoß. Orth-Sektionsleiter Alexander Windisch zog den Hut: „Das war ein sehr schöner Schuss aus spitzem Winkel.“

Tor zum 1:1 Kreuttaler „Lichtblick“

Der Führungstreffer beflügelte die Gäste allerdings nicht, es blieb weiterhin eine zähe Partie, die Kreuttal in der 69. Minute auf Gleichstand stellte: Paul Kropitz schloss einen schönen Angriff erfolgreich ab. „Das war unser Lichtblick in diesem Spiel“, nahm es SCK-Sektionsleiter Christopher Hangelmann vorweg. Danach waren sich beide Funktionäre einig, dass es sich um eine „X-Partie“ handelte, doch Orth schlug doch noch zu.

In der 75. Minute spielte der junge Einwechelspieler Mateo Gregori einen Doppelpass mit Elias Zizlavsky, der den Ball aus 25 Metern sehenswert in die Maschen hämmerte. Kreuttal probierte dann zwar alles, aber die Niederlage konnte nicht mehr verhindert werden. Die neunte Rückrundenpleite aus zwölf Spielen. „Wir werden aber trotzdem nicht aufgeben, wir werden alles geben, um in der Liga zu bleiben“, spricht Hangelmann Durchhalteparolen aus. Windisch war ehrlich: „Die glücklichere Mannschaft hat gewonnen.“

Statistik:

Kreuttal - Orth 1:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (49., Freistoß) Jank, 1:1 (69.) Kropitz, 1:2 (75.) Zizlavsky

Karten: Kropitz (58., Gelbe Karte Foul), Ivanitsch (82., Gelbe Karte Unsportl.), Wihro (63., Gelbe Karte Foul)Müller (87., Gelbe Karte Unsportl.), Damböck (64., Gelbe Karte Kritik)

Kreuttal: Göttinger, Miller, Wihro, Gadinger, Sahin (HZ. Gaunersdorfer), Ivanitsch, Mondl Mathias (HZ. Kropitz), Janak, Kropitz Joris (78. Reisinger), Mondl Manuel, Haas

Orth: Urmann, Hausner, Müller, Jank, Flora (73. Poitschek), Serttas (90. Votzi), Goga, Forster, Schwinghammer, Damböck (70. Gregori), Zizlavsky (90. Pöltner)

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Koch