Meister-Pleite mit B-Team

Marchegg - Zistersdorf 4:5. In der Vorwoche sicherte sich Marchegg mit dem Sieg in Kronberg den Meistertitel vorzeitig, schon damals kündigte Obmann Torsten Chladek an, dass in den restlichen Spielen vermehrt Ersatzspieler zum Einsatz kommen. Es fehlten gegen „Zist“ Lubomir Gogolak und die Shamandi-Brüder komplett, Manfred Steiner und Cenk Yildirim saßen zunächst auf der Bank. Adrian Kanzoski und Dominic Rohrer rutschten in die Startelf, vor allem Rohrer konnte das aber mit einem Doppelpack nützen.

Aber man merkte, dass bei Marchegg der letzte Einsatz fehte, das gab auch Chladek zu: „Klar, die Luft ist draußen. Kein Wunder, wenn man das Ziel schon erreicht hat.“ Außerdem waren die Spieler in der Woche vor dem Spiel mit dem Aufbau des Zweitages-Festes des Vereins beschäftigt, das am Samstag und Sonntag am Sportplatz stattfindet. Zudem mussten sie kellnerieren. Chladek ist ehrlich: „Der Fokus ist also nicht auf dem Spiel gelegen.“

Sechs Treffer in 45 Minuten

In der 14. Minute merkte man aber die Leichtigkeit des Meisters, als Rohrer den Ball aus über 40 Metern über den Tormann lupfte. Vier Minuten später gelang aber Zistersdorf durch Florian Nussböck der Ausgleich. Es ging weiter hin und her und in der 25. Minute durfte sich wieder Rohrer feiern lassen, er netzte nach Vorlage von Ozan Erkoc. Aber damit war der Torreigen vor dem Pausenpfiff noch lange nicht vorbei, denn Markus Hörwein schoss das 2:2, bevor man zwei Minuten später das dritte Gegentor schlucken musste, Erkoc war erfolgreich. Aber „Zist“ hatte eine Antwort parat, Jiri Gajdos sorgte für das 3:3 in der 39. Minute.

Nach der Pause ging zum ersten Mal Zistersdorf in Führung, weil Stephan Probst den Ball in der 49. Minute sehenswert via Innenstange ins Netz schletzte. Die vermeintliche Vorentscheidung fiel in der 84. Minute durch den zweiten Treffer von Gajdos, der Meister kam nur noch zum Anschlusstreffer von Erkoc kurz vor Abpfiff.

Zistersdorf mit Fokus auf Großebersdorf

„Unser Glück war, dass wir Marchegg auf dem falschen Fuß erwischt haben“, meinte SVZ-Coach Johannes Hartmann nach dem Spiel. Der Dreier sei zwar wichtig, aber er blickt schon aufs nächste Match: „Gegen Großebersdorf muss der nächste Sieg her. Wenn der gelingt, werden wir die Bude abreißen.“ Chladek hakte die Pleite schnell ab, das Fest steht im Mittelpunkt. Am Samstagabend sorgt eine Band für Stimmung, am Sonntag gibt es Frühschoppen.

Statistik:

Marchegg - Zistersdorf 4:5 (3:3)

Torfolge: 1:0 (14.) Rohrer, 1:1 (18.) Nussböck, 2:1 (25.) Rohrer, 2:2 (34.) Hörwein, 3:2 (36.) Erkoc, 3:3 (39.) Gajdos, 3:4 (49.) Probst, 3:5 (84.) Gajdos, 4:5 (89.) Erkoc

Karten: Peschek (74., Gelbe Karte Unsportl.)

Marchegg: Erkoc, Nikolic, Loibl, Cakaloglu, Uhrinec, Kanzoski, Peschek, Uzar, Vasko (HZ. Sevela), Dubec (HZ. Turan), Rohrer (73. Yildirim)

Zistersdorf: Klimes, Schubtschik (81. Kautz), Gajdos, Krivanek, Nemecek, Stetzl, Hörwein (69. Pinisch), Probst, Nussböck (69. Schrempf), Kaufmann (57. Rieser), Gstaltner

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Altindas