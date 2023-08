Schöner Auftakt dank Flo Schön

Poysdorf - Bad Pirawarth 2:1. Die erste Halbzeit verlief lange ohne große Highlights, Poysdorf kam zu Halbchancen, Bad Pirawarth blieb komplett harmlos. Das war der Plan, gab Gäste-Coach Mario Dolejschek zu: „Wir wollten nicht ins offene Messer laufen wie bei unserem letzten Spiel in Poysdorf.“

In der 20. Minute überschlugen sich aber die Ereignisse: Pirawarths Sandro Krizso knallte einen Freistoß aus großer Distanz zu ungenau aufs Tor, Tormann Marek Gladis fing die Kugel locker und leitete den Konter ein. Am Ende kam der Ball zu Florian Schön, der aus rund 25 Metern ins lange Eck traf. Poysdorf-Coach Thomas Eigner freute sich über einen „sehr schönen Spielzug“, Dolejschek ärgerte sich über das Zustandekommen: „Das war blöd.“ Kurz danach waren die Heimischen klar besser, ein zweites Tor sprang aber nicht raus.

Goalgetter Krizso per Elfer zum 1:1

Unmittelbar nach der Pause kam Bad Pirawarth zum Ausgleich: Keeper Gladis parierte zunächst einen Schuss von Alexander Pipal bravourös, es gab Eckball, bei dem Pipal dann laut Referee gefoult wurde. Krizso zeigte keine Nerven und stellte auf 1:1. Weder Eigner noch Dolejschek konnte sagen, ob es eine richtige Entscheidung des Schiedsrichters war.

Die Topchance, das Spiel zu drehen, hatte die Dolejschek-Elf nach 65 Minuten: Nach einem Angriff über die linke Seite kam Pipal an den Ball, der quer legte, aber Dominik Krhut vergab kläglich. Sein Trainer war sauer: „Bitter, das wäre der Matchball gewesen.“ Wenige Minuten später erzielte Poysdorf das vermeintliche 2:1: Der Schuss von Patrick Busch wurde gehalten, beim Nachschuss soll Schön im Abseits gestanden sein. Eine strittige Entscheidung, fand Eigner.

„Ein unglaublicher Energieanfall“

In den letzten Minuten bekamen die Zuschauer ein munteres Hin und Her zu sehen, bis Schön das Spiel mit einem Supertor entschied: In der 80. Minute tankte er sich durch die Abwehr, ließ mehrere Gegenspieler aussteigen und schob gekonnt ein. Eigner schwärmte: „Ein unglaublicher Energieanfall“, Dolejschek zog den Hut: „Es hat an einem Slalomlauf erinnert.“ Den Gästen fiel nichts mehr ein, die Gastgeber konnten den Vorsprung trocken nach Hause bringen.

Das Ende der Begegnung erlebte Dolejschek aber nicht mehr von der Betreuerbank aus, er sah in der 91. Minute Gelb wegen Kritik und eine Minute später Rot wegen Beleidigung. Aber es war eine Fehlentscheidung, das bestätigte auch Trainerkollege Eigner, der erfolglos beim Schiedsrichter intervenierte: Die Beleidigung kam nämlich von den Zuschauern.

Sorge um Martin Urban

Der Poysdorf-Coach freute sich zwar über einen geglückten Saisonauftakt, bangt aber um Martin Urban, der schon nach 30 Minuten mit einer Knieverletzung vom Feld musste. Zunächst sah es schlimm aus, aber dies bestätigte sich nicht, eine genaue Diagnose steht aber noch aus.

Statistik:

Poysdorf - Bad Pirawarth 2:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (20.) Schön, 1:1 (47., Elfmeter) Krizso, 2:1 (80.) Schön.

Gelbe Karten: Eigner (66. Kritik); Wachter (12. Unsportlichkeit), Dolejschek (91. Kritik), Kletzer (24. Kritik).

Rote Karten: ; Dolejschek (92. Beleid.).

Poysdorf: Gladis; Urban (30. Busch), Schön, Nestler, Sustr, Strobl, Schodl, Schweinberger, Thiem, Holousch, Pacinda.

Bad Pirawarth: Marhofer; Hübler (73. Kirchner), Hickl, Sezen, Krems, Krhut, Krizso, Svizela, Wachter, Pipal, Kletzer (84. Pamminger).

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Mario Strobl.